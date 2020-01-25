Звездный стиль

48-летняя Кудрявцева вслед за Анной Нетребко облачилась в плюшевую шубу

О моде на этот предмет женского гардероба напоминал тренд-аналитик Глеб Хан.

48-летняя Кудрявцева вслед за Анной Нетребко облачилась в плюшевую шубу
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева пришла на съёмки ток-шоу «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой в трендовой плюшевой шубе.

О моде на этот предмет женского гардероба в интервью Teleprogramma.pro напомнил тренд-аналитик Глеб Хан. Дизайнер уточнил, что многие девушки допускают модные ошибки, отдавая предпочтение шубкам Тедди.

«Ботинки, кроссовки, но никакой элегантности», — пояснил эксперт в сфере моды, объяснив, какая именно обувь больше всего подходит к плюшевой верхней одеже.

Телеведущая Лера Кудрвцева
Лера Кудрявцева пришла на съемки ток-шоу «Звезды сошлись» в плюшевой шубе. Фото: Instagram.com/leratv

Возлюбленная Игоря Макарова отдала предпочтение персиковому оттенку пастельной палитры при выборе плюшевой шубы. Образ телеведущей дополнили облегающие джинсы и ярко-розовые угги.

Напомним, что Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом воспитывает годовалую дочку Марию. Несмотря на плотный съемочный график и частые командировки, светская львица старается не следить за своим имиджем.

К слову, ранее в шубе Тедди на прогулке появлялась оперная певица Анна Нетребко. Этот предмет гардероба избранница Юсифа Эйвазова сочетала с неоново-лимонными кроссовками, последовав совету модного эксперта.

Плюшевые шубки тренд-аналитик рекомендует носить с облегающими фигуру джинсами-скинни, о моде на этот фасон в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала Эвелина Хромченко. При этом дизайнер считает, что искусственный мех очень хорошо смотрится именно в ярких оттенках.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Нетребкоестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛера Кудрявцевамода и стильЮсиф Эйвазов
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
48-летняя Кудрявцева вслед за Анной Нетребко облачилась в плюшевую шубу
Интересно?
Поделись с друзьями: