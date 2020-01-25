48-летняя Кудрявцева вслед за Анной Нетребко облачилась в плюшевую шубу

О моде на этот предмет женского гардероба напоминал тренд-аналитик Глеб Хан.

48-летняя Лера Кудрявцева пришла на съёмки ток-шоу «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой в трендовой плюшевой шубе.

О моде на этот предмет женского гардероба в интервью Teleprogramma.pro напомнил тренд-аналитик Глеб Хан. Дизайнер уточнил, что многие девушки допускают модные ошибки, отдавая предпочтение шубкам Тедди.

«Ботинки, кроссовки, но никакой элегантности», — пояснил эксперт в сфере моды, объяснив, какая именно обувь больше всего подходит к плюшевой верхней одеже.

Возлюбленная Игоря Макарова отдала предпочтение персиковому оттенку пастельной палитры при выборе плюшевой шубы. Образ телеведущей дополнили облегающие джинсы и ярко-розовые угги.

Напомним, что Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом воспитывает годовалую дочку Марию. Несмотря на плотный съемочный график и частые командировки, светская львица старается не следить за своим имиджем.

К слову, ранее в шубе Тедди на прогулке появлялась оперная певица Анна Нетребко. Этот предмет гардероба избранница Юсифа Эйвазова сочетала с неоново-лимонными кроссовками, последовав совету модного эксперта.

Плюшевые шубки тренд-аналитик рекомендует носить с облегающими фигуру джинсами-скинни, о моде на этот фасон в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала Эвелина Хромченко. При этом дизайнер считает, что искусственный мех очень хорошо смотрится именно в ярких оттенках.