«Моя любимая»: 48-летняя Кудрявцева показала редкий снимок сестры

В день рождения сестры ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева поделилась в stories редким снимком близкой родственницы. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова лично поздравила именинницу, назвав Оксану красавицей. Лера Кудрявцева не скрывает, что очень привязана к своей семье. Вместе с мужем светская львица воспитывает годовалую дочку Марию.

«Моя любимая сестренка, самая красивая! Родненькая, с днем рождения! Любимая моя», — отметила телеведущая, обращаясь к имениннице.

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Лера Кудрявцева редко публикует в Instagram снимки с сестрой. В основном телеведущая делится с подписчиками закулисными кадрами со съемок новых выпусков ток-шоу с ее участием, снимками семейных фотосессий и отчетными видеороликами с музыкальных фестивалей и красных дорожек.

Примечательно, что родственницу светской львицы с днем рождения поздравил и ви-джей телеканала «МУЗ-ТВ» Андрей Разыграев. Не секрет для многих, что с шоуменом Кудрявцеву связывает давняя дружба. Телеведущий пожелал имениннице счастья и крепкого здоровья.

«Даже не буду утруждать себя в подсчетах! Просто с Днем рождения! Благополучия и страсти во всем!» — отметил шоумен.

Напомним, что у Леры Кудрявцевой есть уже взрослый сын от предыдущих отношений — Жан Ленюк. Молодой человек уже успел сделать телеведущую бабушкой, подарив ей долгожданного внука.