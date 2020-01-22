«Отбивать не буду!»: Ярмольник оправдался перед Эйвазовым за объятия с Нетребко

Оперная певица побывала на одной из вечеринок в Москве вместе с мужем Юсифом.

66-летний Леонид Ярмольник не стал скрывать: он был счастлив пообщаться с Анной Нетребко. Знаменитости встретились на одном из праздничных мероприятий в Москве. На вечеринку оперная певица пришла в компании мужа Юсифа Эйвазова. Среди гостей на торжестве также были замечены: Максим Галкин, Яна Чурикова, Лайма Вайкуле и многие другие. После танцев под живое исполнение 65-летней латвийской артистки и по совместительству близкой подруги Алла Борисовны, Ярмольник решил оказать знаки внимания возлюбленной Юсифа Эйвазова. Актер сделал комплимент оперной диве, заявив, что он восхищается ее талантом и вокалом.

«Это счастье… Потому что я сфотографировался и снялся на видео с Нетребко! Любимая», — обратился к певице Ярмольник, не заметив подошедшего к ним Эйвазова.

Актер не упустил случая обратиться к мужу Нетребко, переведя диалог в шутку.

«Я просто поцеловал!» — не без улыбки отметил Леонид, оправдав то, что он обнял и поцеловал в щеку чужую жену. «Я знаю!» — отмахнулся от объяснений артиста возлюбленный Анны, оценив юмор именитого актера театра и кино.

«Можно, да?! Отбивать не буду!», — добавил Ярмольник, заверив Юсифа в том, что он не собирался ухаживать на Нетребко.

Объяснившись с мужем оперной певицы, 66-летний артист по дружески обнял и Эйвазова, похлопав мужчину по спине.