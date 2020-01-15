Звездный стиль

Маленькая модница: Утяшева запечатлела подросшую дочку в джинсах с принтом

Звездная семья проводит отпуск в Майами.

Маленькая модница: Утяшева запечатлела подросшую дочку в джинсах с принтом
Ляйсан Утяшева. фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева и Павел Воля для многих уже стали олицетворением идеальной семьи. Они поддерживают друг друга, вместе путешествуют и растят двоих детей. Спортсменка за годы брака подарила юмористу сына Роберта и дочь Софию. Шоумен уже шутит, что дети в какой-то момент вырастают и начинают фотографировать родителей на отдыхе, а это очень удобно.

Сейчас супруги путешествуют по Америке. Ляйсан сопровождает мужа на гастролях. Дети, конечно, находятся рядом с ними. Резидент Comedy Club выступил перед поклонниками в Майами. Теперь они там отдыхают. Спортсменка устраивает возлюбленным тренировки на пляже. Сама она тоже старается поддерживать себя в хорошей форме. На кадрах, которыми поделилась телеведущая, также мелькают ее наследники. Роберт с радостью отжимается вместе с папой.

К слову, Ляйсан устроила себе также день шопинга. Арендовав роскошный автомобиль, супруги прокатились по побережью и заглянули в местные бутики. Гимнастка выбрала себе стильный look. Она облачилась в велосипедки, которые еще в прошлом году вернулись в моду. Их звезда сочетала с белой футболкой и пиджаком оверсайз. Солнцезащитные очки и кроссовки дополнили образ.

Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Пока Утяшева делала покупки, ее дочь решила заняться спортом. Она облокотилась на диванчик и подняла ноги и руки вверх, пытаясь соблюдать баланс. «Это упражнение паучок?» — поинтересовалась у наследницы мама. София похоже тоже растет модницей. На ней были джинсы с принтом заплатками, без подворотов, неровно обрезанные снизу. В сочетании с белым топом они смотрелись модно.

Фото: instagram.com/liasanutiasheva/
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Маленькая модница: Утяшева запечатлела подросшую дочку в джинсах с принтом
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