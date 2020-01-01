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Упавшая елка и куча хлама: Утяшева показала свое утро после Нового года

Похоже, что 2020-й год гимнастка начала с генеральной уборки.

Упавшая елка и куча хлама: Утяшева показала свое утро после Нового года
Ляйсан Утяшева. Фото Михаила Фролова КП.

Как началось ваше утро после встречи Нового года? Если с генеральной уборки, не расстраивайтесь, таких в России – большинство. Даже Ляйсан Утяшеву и Павла Волю не миновала сия участь. Как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить.

Свое недоброе утро после праздника Ляйсан показала в личном блоге. Квартира звезды в кадре напоминает последствия землетрясения: здесь и упавшая новогодняя елка, и куча какого-то хлама, и разодранные коробки из-под подарков, разбросанные по всем углам, и даже рулон туалетной бумаги…

А ведь так мило все началось! Ляйсан по сложившейся семейной традиции вместе со своими родственниками налепила манты, детям пригласила Деда Мороза и Снегурочку. Что случилось потом – история умалчивает. Однако, судя по кадрам последствий вечеринки, ребятам явно не было скучно.

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Упавшая елка и куча хлама: Утяшева показала свое утро после Нового года
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