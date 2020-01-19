Звездный стиль

Устинья Малинина прогулялась по Мюнхену в горчичном плюшевом пальто и кедах

19-летняя дочка певца провела уикенд в компании Эммы Малининой.

Устинья Малинина прогулялась по Мюнхену в горчичном плюшевом пальто и кедах
Устинья с мамой Эммой Малининой (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

Еще в ноябре двойняшки Александра и Эммы Малининых отпраздновали свой 19-й день рождения. В одном из интервью Устинья призналась, что ее абсолютно не тяготит тот факт, что она находится под родительской опекой. Девушка призналась, что ей нравится проводить время с мамой и папой, которые шагают в ногу со временем, стараясь быть в курсе всего, что происходит в жизни их отпрысков. Кроме того, юная певица (Устинья, как и ее отец, занимается вокалом. — Прим. ред.) очень привязана к своему старшему брату Никите. Первенца народному артисту России подарила экс-возлюбленная Инна Курочкина.

В эфире ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале Малинин рассказал о том, что после женитьбы на Эмме именно он настоял на идее повременить с рождением общих наследников. На тот момент у избранницы артиста подрастал сын Антон. Двойняшек Фрола и Устинью возлюбленная Александра Николаевича подарила ему только после того, как сам Малинин на протяжении долгого времени уговаривал ее родить ему дочь. Малинин рассчитывал, что в доме появится долгожданная малышка, никто и не предполагал, что вместо одного ребенка будет сразу два.

Певица Устинья Малинина
Устинья прогулялась по Мюнхену в горчичном плюшевом пальто и простых кедах (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

Один из уикендов 19-летняя Устинья провела вместе с мамой. Для прогулки по Мюнхену девушка выбрала трендовое плюшевое пальто горчичного оттенка, узкие брюки-скинни и простые черно-белые кеды со шнуровкой. Образ дочери Эммы Малининой дополнила алая кепка с лаковым козырьком и объемная красная сумка.

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Устинья Малинина прогулялась по Мюнхену в горчичном плюшевом пальто и кедах
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