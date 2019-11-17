Устинья Малинина рассекретила, с кем ее отец отметил свое 61-летие

Александр Малинин отметил день рождения 16 ноября. Народному артисту России исполнился 61 год. Дочка композитора и эстрадного певца — Устинья — рассекретила, с кем ее отец провел личный праздник. На страничке в Instagram наследница исполнителя опубликовала свежее фото, показав именинный торт Александра Николаевича. Пирог был украшен алыми розами и маленькой фигуркой шоколадного рояля.

Этот день Малинин решил провести в тесном семейном кругу рядом с супругой Эммой и младшими детьми — двойняшками Фролом и Устиньей. Дочка певца не стала скрывать, что с самого утра начала приготовления к домашней вечеринке: она сама надула шарики, развесила гирлянды, приняла доставку именинного торта, который был заказан в секрете от отца и даже приготовила праздничный завтра.

«Мне кажется, что все оценили мои усилия», — добавила Устинья, отметив, что она очень сильно любит своего отца.

Ни для кого не секрет, что наследница Александра Малинина, как и сам певец, отдала предпочтение музыке. Девушка берет уроки по вокалу. По словам отца Устиньи, он очень требователен к дочери. В недавнем интервью на программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» возлюбленный Эммы Малининой признался, что не торопился с отцовством после жениться. На тот момент у артиста уже был сын Никита от предыдущих отношений с Инной Курочкиной. Однако в какой-то момент Александр захотел, чтобы возлюбленная родила ему дочь. Разумеется, никто не ожидал, что вместо одного ребенка на свет появятся двойняшки.