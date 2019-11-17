НОВОСТИ

Устинья Малинина рассекретила, с кем ее отец отметил свое 61-летие

Еще 16 ноября эстрадный певец и композитор отпраздновал свой день рождения.

Устинья Малинина рассекретила, с кем ее отец отметил свое 61-летие
Александр и Эмма Малинины (Фото: Globallookpress.com)

Александр Малинин отметил день рождения 16 ноября. Народному артисту России исполнился 61 год. Дочка композитора и эстрадного певца — Устинья — рассекретила, с кем ее отец провел личный праздник. На страничке в Instagram наследница исполнителя опубликовала свежее фото, показав именинный торт Александра Николаевича. Пирог был украшен алыми розами и маленькой фигуркой шоколадного рояля.

Этот день Малинин решил провести в тесном семейном кругу рядом с супругой Эммой и младшими детьми — двойняшками Фролом и Устиньей. Дочка певца не стала скрывать, что с самого утра начала приготовления к домашней вечеринке: она сама надула шарики, развесила гирлянды, приняла доставку именинного торта, который был заказан в секрете от отца и даже приготовила праздничный завтра.

Александр Малинин с семьей
Александр Малинин с супругой Эммой и двойняшками Фролом и Устиньей (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

«Мне кажется, что все оценили мои усилия», — добавила Устинья, отметив, что она очень сильно любит своего отца.

Ни для кого не секрет, что наследница Александра Малинина, как и сам певец, отдала предпочтение музыке. Девушка берет уроки по вокалу. По словам отца Устиньи, он очень требователен к дочери. В недавнем интервью на программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» возлюбленный Эммы Малининой признался, что не торопился с отцовством после жениться. На тот момент у артиста уже был сын Никита от предыдущих отношений с Инной Курочкиной. Однако в какой-то момент Александр захотел, чтобы возлюбленная родила ему дочь. Разумеется, никто не ожидал, что вместо одного ребенка на свет появятся двойняшки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Малининдети звездЗвездные детиУстинья МалининаЭмма Малинина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Устинья Малинина рассекретила, с кем ее отец отметил свое 61-летие
Интересно?
Поделись с друзьями: