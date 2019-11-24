«Наши любимые»: Алсу, Тодоренко, Малинина и другие звезды поздравили своих мам

Знаменитости опубликовали в Instagram личные снимки из семейного альбома в День матери.

36-летняя Алсу лично поздравила родительницу с Днем матери. Возлюбленная Яна Абрамова поделилась совместным фото с одним из самых близких для нее людей. По словам певицы, Разия Исхаковна всегда служила для нее примером мудрости, утонченности и красоты. Своей маме артистка подарила троих внуков: Сафину, Микеллу и долгожданного наследника — сына Рафаэля.

Не смогла оставить этот праздник без внимания и возлюбленная Александра Малинина — Эмма. Она решила обратиться не только к своей маме, но и к свекрови — Ангелине Анатольевне, которая стала для нее родной.

«Мамочки наши любимые… самые добрые и нежные!! Поздравляю вас с праздником… Пусть этот день еще раз напомнит вам о моей любви! Желаю вам только здоровья и долгих лет жизни», — отметила возлюбленная певца.

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука — Светлана — решила показать верным почитателям, как в юности выглядела ее родительница. По словам модели, она всегда хотела быть похожей на маму. Примечательно, что возлюбленная Владимира Преснякова-младшего — Наталья Подольская — сумела разглядеть внешнее сходство между сыном Светланы — Сергеем — и ее бабушкой.

«Оказывается, твой сын — копия твоей мамы», — отметила певица.

Семейным кадром с сыном и мамой — Ольгой Александровной — поделилась Анна Михайловская. Актриса уже подарила родительнице долгожданного внука Мирослава, в июле малышу исполнилось четыре годика.

«Что может быть прекраснее, чем быть мамой! Поздравляю всех с праздником», — обратилась к поклонникам знаменитость.

Редкий кадр с мамой показала и Любовь Толкалина. Актриса подарила режиссеру Егору Кончаловскому дочку Марию. Сейчас девушка живет в Санкт-Петербурге вместе со своим молодым человеком Никитой Кузьминым.

«Мой любимый, драгоценный мамуленок — Татьяна Федоровна!! Всех, кто празднует — с праздником!» — добавила Толкалина.

Возлюбленная музыканта Влада Топалова опубликовала в Instagram кадры из свадебной фотосессии, признавшись, что она очень дорожит мамой. Регина Тодоренко полностью доверяет родительнице в вопросах воспитания детей. Сама телеведущая в декабре стала мамой. У нее подрастает сын Михаил.

«Теперь я тебя очень хорошо понимаю и дорожу каждой секундочкой, проведенной вместе», — заверила возлюбленная музыканта.

С Днем матери свою родительницу также поздравил композитор Игорь Николаев. А Максим Галкин в этот день почтил память покойной мамы Натальи Григорьевны, она ушла из жизни пятнадцать лет назад.