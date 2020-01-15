Старший сын показал Водянову без макияжа и в необычном платье

Наталья Водянова недавно рассказала, почему она классная мама. Она соблюдает «правила трех М» — является матерью, моделью и меценатом. Как известно, девушка добилась того, что стала супермоделью. Теперь она воспитывает еще и пятерых детей. И это при том, что ей только 37 лет. Ранее знаменитость признавалась, что каждые выходные старается посвятить наследникам.

Не так давно ее старшему сыну Лукасу Портману исполнилось 18 лет. Парень в прошлом году объездил вместе с мамой часть России. Они очень дружны. Он не часто публикует фото с мамой, но этот раз сделала исключение. Юноша предстал в футболке и черных джинсах вместе с родительницей. Водянова выглядела естественно без макияжа и укладки. Она была облачена в ассиметричное платье с принтом, похожее на пончо.

Некоторые поклонники сначала приняли Наталью за девушку Лукаса — 17-летнюю Милу Разафи. Поклонники поразились тому, как молодо модель выглядит без грима. «Энергетика у мамы, словно ваша ровесница», «Красивая девушка», «Стоп, это мама?», «С такой мамой все стильно!», «Мама у вас классная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Лукаса появилась девушка чуть больше года назад. Она уже знакома с мамой своего избранника. По всей видимости, Наталья одобрила выбор сына. Сама модель, к слову, все это время состояла в гражданском браке с влиятельным бизнесменом Антуаном Арно, но в канун Нового года он сделал ей долгожданное предложение руки и сердца. У них двое общих сыновей Роман и Максим. А Лукас, Нева и Виктор были рождены, когда модель встречалась с британским аристократом.