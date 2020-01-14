Водянова объяснила, почему считает себя «классной мамой»

Наталья Водянова не только супермодель, бизнесвумен, но и многодетная мама. Девушка не перестает восхищать поклонников. В 37 лет она воспитывает пятерых детей и при этом успешно строит карьеру. От первого брака с британским аристократом Джастином Портамном у нее есть 18-летний сын Лукас, 13-летняя дочь Нева, 14-летний сын Виктор. А нынешнему мужу Антуану Арно она подарила двух детей: Максима и Романа.

Так как Водянова хорошо зарабатывает, а ее супруг сын одного из самых богатых людей в Европе, то у них достаточно средств, чтобы прокормить пять наследников. При этом модель старается их не баловать. Однажды она свозила их в детский дом, чтобы они увидели, как некоторым малышам приходится тяжело. Такие уроки жизни Наталья старается давать регулярно. При этом она со всеми своими детьми в теплых отношениях.

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Недавно модель украсила обложку журнала Elle, а также дала откровенное интервью. Она неожиданно призналась, что считает себя не обычной мамой, а классной, так как соблюдает «правила трех М». Речь идет о том, что Водянова является матерью, моделью и меценатом. «Я не обычная мама, я классная мама», — гордо написала она.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Многие отметили, что даже и не думали по другому. На фото она предстала в синем пиджаке и брюках клеш. Подписчики поразились ее растяжке и стройности. Не раз Наталью называли сестрой своих же детей, так как она поразительно молодо выглядит.

Напомним, что в Новый год она получила долгожданное предложение руки и сердца. С Арно 9 лет она прожила в гражданском браке, а теперь они готовятся к пышной свадьбе. Также модель переехала жить в новый особняк в Париже. В минувшие каникулы она отпраздновала новоселье. За ужином собралась вся семья знаменитости. В светских кругах поговаривают, что модель устроит самое грандиозное торжество года. А некоторые шутят насчет того, что шикарное кольцо на безымянном пальце Натальи появилось после того, как ее будущий свекор совершил крупнейшую сделку в мире моды и стал владельцем самого известного в мире свадебного бренда.