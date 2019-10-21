ЗВЕЗДЫ

17-летний сын Водяновой поделился трогательным фото с возлюбленной

Лукас поздравил девшку с годовщиной отношений.

17-летний сын Водяновой поделился трогательным фото с возлюбленной
Наталья Водянова с сыном Лукасом. фото: instagram.com/lucas_portman/

Наталья Водянова этой осенью решила посетить родину. Она приехала в Москву, но сначала посвятила всю себя работе. Модель приняла участие в светском рауте, открыла парк для детей и дала большое интервью, в котором поведала о благотворительности, своей «особенной» сестре и раскрыла некоторые секреты красоты. А позже к ней приехали ее старшие дети. Сначала они провели время в центре столице, а потом уехали в Сочи.

Не исключено, что вместе со старшим наследником Водяновой 17-летним Лукасом Портманом путешествует и его девушка. Еще год назад на снимках его мамы была замечена темноволосая Мила Разафи. Тогда и стало известно, что сердце блондина не свободно. А накануне он опубликовал трогательный снимок. В кадре он обнимает свою возлюбленную, облаченную в платье в цветочек, в номере отеля.

«Это были сумасшедшие два года, но каждая секунда стоила того! Люблю тебя», — написал Лукас.

По всей видимости, пара отмечает годовщину отношений. Поклонники пришли в восторг от нежного кадра и поздравили влюбленных. «Поздравляем ребята!», Вы так долго вместе! Классно«, «Очень подходите друг другу», «Ну какие вы милые», «Пара года, само очарование», — отозвались подписчики. К слову, с мамой Лукас свою девушку давно познакомил. Водянова даже подписана на Милу в соцсетях.

Отреагировала на пост и та, кому он был посвящен. «О боже, что за фото! Спасибо, я так сильно тебя люблю», — заверила девушка. О ней мало, что известно. Скорее всего, она ровесница Лукаса и пока только учится.

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Звездные детизвездные романыЛукас ПортманНаталья Водянова
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17-летний сын Водяновой поделился трогательным фото с возлюбленной
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