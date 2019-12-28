Водянова посоветовала Рудковской выбрать альтернативу ЭКО

Яна Рудковская воспитала двух сыновей от Виктора Батурина: Андрея и Николая. Позже она призналась, что старший наследник является приемным. Его родила вторая жена Батурина — Юлия Салтовец, но светская львица относится к нему, как к родному. Вот уже 10 лет она состоит в браке с Евгением Плющенко, которому подарила сына Александра. Мальчик занимается фигурным катанием, как его отец.

Не раз и Плющенко, и Гном Гномыч признавались, что мечтают, чтобы Рудковская родила девочку. Но 44-летней светской львице оказалось очень сложно забеременеть. Недавно она рассказала, что прибегала к ЭКО, но три попытки не увенчались успехом. Однако Яна не отступает. Она ищет суррогатную мать и надеется, что у нее появится дочка. Недавно продюсер увиделась с Натальей Водяновой. Супермодель воспитывает пятерых детей, а также занимается благотворительностью.

Она приезжала в Москву, где организовала бал. На нем звезда и пообщалась с Рудковской. Кадры с этого мероприятия будут показаны в новом выпуске шоу «ЯнаСупер». Там своё мнение высказала Наталья, которая знакома с женой Плющенко уже 17 лет. Она предложила подруге отказаться от ЭКО и суррогатного материнства, так как можно пойти по другому пути.

«Можно, конечно, по каким-то медицинским причинам выбрать услуги суррогатной матери. А можно сделать выбор в пользу чьей-то жизни, которая уже есть и нуждается в заботе, и это тоже хороший выбор», — высказалась модель.

Стоит отметить, что суррогатное материнство стало популярно среди звезд, но также многие берут детей из детских домов. Успешно воспитывают приемных малышей такие звезды, как Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов, Татьяна Овсиенко, Маргарита Суханкина, и не только. Пока Рудковская взяла время на размышления. Что в итоге она выберет, станет известно позже, пишет издание «7 Дней».

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