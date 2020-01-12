Звездный стиль

Гагарина в необычном купальнике продемонстрировала «мощные» ноги

Певица приехала с семьей отдыхать на Мальдивы.

Гагарина в необычном купальнике продемонстрировала «мощные» ноги
Полина Гагарина. фото: instagram.com/gagara1987/

Полина Гагарина, как и другие звезды, активно работала в декабре. Перед праздниками ей приходилось участвовать в разных проектах, концертах и съемках. Певица едва находила время на сон. При этом девушка все же старалась проводить время с дочкой Мией и в один из редких выходных украсила дом к Новому году. А отпраздновав наступление 2020 года она уехала в долгожданный отпуск.

Вот уже несколько дней Гагарина нежится на мальдивском пляже. Она с семьей решила провести время в спокойно обстановке. Обычно даже на отдыхе певица регулярно тренируется. После того, как она феноменально похудела, девушка старается держать себя в форме. На новом снимке Полина предстала в необычном купальнике с высокой талией и подтяжками. По словам экспертов, такие бикини сейчас в тренде. Ранее такой фасон выбрали Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Купальник подчеркнул талию звезду и ее накачанные ноги. Артистка встала на носочки, напрягая мышцы. Поклонники поразились тому, в какой форме находится девушка. «Какая вы красивая», «Полина, вы клёвая! И купальник мне ваш очень нравится», «Фигура супер», «Какие ноги мощные», «Статуэточка наша», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Гагарина взяла с собой не один купальник. Она подготовилась к отдыху в райском месте. «Хотела написать длинный пост о том, как сильно в этот раз трясло в самолетах, как в этот раз дорога показалась бесконечной, но добравшись , всё тут же забывается… это стоит того! Солнце, океан, как я скучала», — поделилась певица.

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Гагарина в необычном купальнике продемонстрировала «мощные» ноги
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