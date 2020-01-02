Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина в Instagram опубликовала серию совместных снимков с участником проекта «Голос» Ивом Набиевым.

«Мой победитель Ванька. Спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий артист: яркий, многогранный, харизматичный. Пусть «Голос» станет трамплином в твою большую артистическую жизнь! Я хочу поблагодарить свою команду, которая на протяжении всей осени воплощала все музыкальные задумки! Ребята, спасибо за ваше время, профессионализм и талант! Немного еще поспамлю «Голос»! Уж очень яркий сезон получился!» — заявила Полина Гагарина.

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Отметим, что изначально Ив Набиев был в команде лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. На «слепых» прослушиваниях к нему повернулись все наставники. Набиев пошел в команду Шнурова. Во время поединков он уступил Антону Токареву, однако Полина Гагарина «спасла» мужчину от вылета.

Добавим, что победителем восьмого сезона шоу «Голос», которое шло на Первом канале, стал Аскер Барбеков из команды продюсера Константина Меладзе. В суперфинале во время прямого эфира он набрал 66,1% голосов телезрителей.