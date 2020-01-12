Бузова вслед за Бородиной облачилась в трендовый купальник с высокой талией

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым долго не могла обрести счастье в личной жизни. Даже два телепроекта не помогли ей найти себе жениха. Однако в прошлом году она начала сотрудничать с блогером Давидом Манукяном, также известным как Дава. Между ними в итоге вспыхнули чувства. Перед Новым годом телеведущая рассекретила свой роман и встретила 2020 год уже вместе со своим избранником.

Еще недавно Ольга была в Куршевеле, а потом приехала в Таиланд. Она заявила, что ее отпуск только начинается. Правда, и на острове Пхукет сначала девушка сняла новый клип, а затем уже полностью расслабилась. Накануне к ней приехал ее возлюбленный. Первый день вместе они провели в бассейне. Сначала Бузова отметилась в трендовом купальнике с высокой талией и леопардовым принтом.

Купальник выгодно подчеркнул фигуру знаменитости. Она позировала в душе, что придало кадру пикантности. К слову, сейчас отдыхает в теплых краях и ее коллега Ксения Бородина. Ранее она тоже примерила купальник с завышенной талией. Но Ольга взяла с собой целый чемодан купальников, поэтому за один день сменила несколько бикини.

Плавая с Давой в бассейне, она уже была облачена в ультра мини-бикини с пайетками. Образ телеведущая завершила очками с широкой оправой известного бренда. Блогер держал звезду у себя на руках. «Я не каблук», — приговаривал он в шутку. А после поцелуя с Ольгой Дава отметил, что и у него тоже стильные очки. «Да, мы муж и жена», — внезапно заявила Бузова. Похоже, что ей не терпится выйти замуж. К слову, недавно подруга телеведущей Мария Погрябняк уже заявила, что горит желанием погулять на свадьбе певицы.