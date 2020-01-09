Звездный стиль

Домашний стиль: Федорова вслед за Шейк примерила клетчатую пижаму

Знаменитая победительница конкурсов красоты продолжает отдыхать.

Домашний стиль: Федорова вслед за Шейк примерила клетчатую пижаму
Оксана Федорова. фото: globallookpress.com/

Оксана Федорова в свои 42 года продолжает выглядеть моложе многих своих сверстниц. Экс-обладательница титула «Мисс Вселенная» обзавелась семьей, но постоянный уход за собой для нее уже стал приятной привычкой. Каждый раз выходя в свет она поражает поклонников женственными образами. Однако на праздники знаменитость решила на время оставить работу и побыть с семьей. Они отпраздновали Новый год в своем доме, а вот Рождество отметили в ресторане.

9 января большинство россиян приступили к работе. А вот Федорова не стала скрывать, что ей не хочется прощаться с каникулами. На новом фото она предстала в красной клетчатой пижаме в домашней обстановке у нарядной елки и камина. При этом телеведущая была без макияжа и укладки.

«Так не хочется отпускать праздники. Когда можно поспать, сколько необходимо, походить в домашней одежде, без макияжа, приготовить вкусненькое, посетить разные новогодние представления», — рассказала Оксана.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Другие одарили комплиментами девушку, так как их покорила ее стильная пижама. К слову, в точно такой же пижаме ранее отметилась Ирина Шейк. Модель в ней предстала в канун католического Рождества у русской подруги. Она веселилась и помогла прибраться хозяйке дома. При этом супермодель выглядела уютно.

К слову, некоторые знаменитости предпочли встретить Новый год именно в пижамах, хотя светские львицы признавались, что им нравится наряжаться в платья в такие особенные праздники.

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Домашний стиль: Федорова вслед за Шейк примерила клетчатую пижаму
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