Как создать новогодний образ: Боня, Рудковская, Топурия и другие звезды дали советы

Чем ближе Новый год, тем активнее женщины выбирают «идеальный наряд» для праздничного дня. Каждой хочется выглядеть по-особенному, но найти подходящий и в чем-то незабываемый образ не так-то и просто. Чтобы облегчить задачу, звезды российского шоу-бизнеса дали советы и поделились своими секретами.

Кети Топурия заслуженно носит статус истинной модницы. Каждый ее выход в свет привлекает внимание окружающих. Она любит асимметричные образы, причудливый крой, но при этом всегда выглядит элегантно.

«Вы знаете, надо просто наряжаться красиво. Следующий год у нас крысы, многие предпочитают серебряный цвет. Если вам он подходит, то это будет актуально. Просто нужно выглядеть комфортно, чтобы чувствовать себя красивой. Если мне некомфортно, то я не то что не чувствую себя красивой, вообще жить не хочется. Все люди настолько индивидуальны, поэтому общих правил в моде для всех не существует», — высказалась певица.

Она посоветовала женщинам с пышными формами выбирать наряды темных цветов, так как эти оттенки зрительно уменьшают фигуру, а тем девушкам, которые обладают тонкой талией, артистка рекомендовала не бояться экспериментировать.

«Не надо надевать то, что модно, а надо носить то, что походит. Одежда для того и существует, чтобы подчеркнуть свои плюсы и скрыть минусы», — пояснила Кети. Сама она не стала скрывать, что пока не выбрала наряд для главной ночи в году, но отметила, что, скорее всего, предпочтет длинное вечернее платье.

Жена певца Стаса Костюшкина Юлия призналась, что старается избегать советов относительно нарядов для особых случаев, так как все люди разные и что подходит одному человеку, абсолютно не идет другому. «Я буду одета как минимум во что-то нарядное. Единственный совет, который я могу дать, пожалуй, нужно нарядиться в то, в чем вам будет удобно. И не просто встретить новогоднюю ночь, а целиком и полностью ее провести», — высказалась супруга артиста.

А вот Яна Рудковская часто блистает на балах и светских раутах. Она как никто другой знает, чем можно покорить взыскательную публику. В ее гардеробе столько платьев, что их попросту не счесть. Возможно, именно поэтому блондинка считает, что для зимнего праздника нужен и особый наряд.

«Мне кажется, это должно быть что-то праздничное, такое блестящее, волшебное, чтобы это было в стилистике Нового года. Абсолютно точно я против того, чтобы встречать Новый год в чем-то черном, темном. Мне кажется, наряд должен быть золотым или серебряным. На мой взгляд, важно, чтобы был красивый декор: может быть, стразы или красивые рукава, сейчас в моде пышные рукава, инкрустация. Что-то праздничное должно быть. Ведь такое событие происходит раз в году и хочется, чтобы было настроение, а оно часто зависит напрямую от того, как мы выглядим», — рассказала Яна.

А Оксана Федорова сразу описала идеальный новогодний образ. «Пусть это будет платье с пайетками, серебряного цвета, смоки, пышные волосы и хорошее настроение», — заявила победительница конкурса «Мисс Вселенная». К слову, сама она часто облачается как в броские платья, так и в костюмы. Оксана уже доказала, что в любом образе можно быть ослепительной.

Еще одна модница Виктория Боня призналась, что пока не выбрала себе наряд, но она точно знает, что встретит 2020 год в платье. Более того, по секрету девушка обмолвилась, что будет отмечать Новый год в Монако.

«Я иногда придерживаюсь традиционных советов, когда говорят носить красный в год петуха или в год дракона. Но самое главное, чтобы было и настроение, и вид праздничный! Как ты себя чувствуешь, так и выглядишь. Лучше надеть то, что ты не наденешь в обычной жизни. Очень многие видят красивое платье и сразу недоумевают, куда же его надевать. А Новый год — как раз тот повод, чтобы нарядиться, чтобы быть красивее, ярче, чем обычно. Мне кажется, что в этот день и в этот праздник все наряжаются не стесняясь. Позвольте себе почувствовать себя принцессой, королевой, оденьтесь, как на бал», — посоветовала светская львица.

Она подчеркнула, не важно, встречаете вы Новый год с друзьями и близкими дома или в ресторане. Именно наряд создает праздничное настроение. По мнению Викторию, это не касается ни возраста, ни погоды. Любая женщина в любом возрасте может позволить себе выглядеть по-особенному.

Боня убеждена, что в новогоднюю ночь следует надевать платье. Она вспомнила, что однажды встречала Новый год в Монако и облачилась в яркое вечернее платье со шлейфом. Девушка призналась, что иностранцы пришли в изумление и спрашивали ее, почему она так нарядилась. А все дело в том, что в Европе Новый год не считают таким грандиозным и фееричным событием, как в России.

«В этом году спустя семь лет я снова буду отмечать Новый год в Монако. Я знаю, что все иностранцы придут одетые просто, по-обычному, а я обязательно надену вечернее платье и буду, как королева», — похвасталась Виктория. Она посоветовала нашим читателям облачиться в платье на свой вкус: длинное или короткое, пышное или облегающее и дополнить его каблуками, кудряшками и блестками в макияже.

Виктория Лопырева часто посещает светские мероприятия и знает, когда следует надеть костюм, а когда вечерний наряд.

«Новый год — это праздник и повод нарядиться для любой девушки. Выглядеть хорошо — это означает выглядеть уместно, чувствовать себя комфортно и следовать каким-то последним тенденциям. Я не верю в приметы, что Новый год нужно встречать в платье особого цвета», — призналась модель.

Блондинка считает, что главное перед таким днем — хорошо выспаться. Она уверена, что любой наряд украсит хорошее настроение и блеск в глазах. «Не важно, выберете вы платье с декором или простой наряд, подчеркивающий достоинства фигуры. В любом случае, вы будете обворожительны», — отметила она. Лопырева посоветовала подбирать образ так, чтобы он подчеркивал достоинства. Также она считает, что не стоит перегружать look яркими элементами, но в то же время это должно быть что-то оригинальное, отличающееся от повседневных нарядов.

Советы эксперта

Влад Лисовец, известный эксперт моды, стилист, согласился со многими нашими звездами, что праздничный новогодний look должен быть дополнен каблуками. При этом он советует взять с собой сменную обувь, так как ноги в любом случае устанут. Влад предупредил, что стоит быть аккуратными с нарядами светлых оттенков, так как это может привести к тому, что весь вечер придется следить за тем, чтобы не запачкать платье или иную вашу одежду. При этом Лисовец отметил, что можно выбрать цвета розового, белого или красного оттенка.

Также блестящие образы уместны в такой день, но следует знать меру, выбирать не сильно искрящиеся платья, а более приглушенные. Черные наряды стилист рекомендовал разбавлять аксессуарами из металла или с блестками.

«Очень удобный вариант, на мой взгляд, брючный костюм оверсайз. Сейчас это тренд», — признался Лисовец.

Справка Teleprogramma.pro: Влад Лисовец является российским стилистом, опытным знатоком моды, телеведущим и владельцем сети салонов красоты «Парикмахерская Контора». Также он основал школу стиля «LISOschool».

Лисовец получил образование по специальности «парикмахер широкого профиля», а также высшее образование по специальности «психолог». Ранее он выступал стилистом для таких групп, как «Агата Кристи», «Блестящие», а также работал с Анитой Цой, Жанной Фриске, Валерием Леонтьевым и многими другими артистами. Не раз принимал участие в показах мод.