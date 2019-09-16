Звездный стиль

Федорова в белом платье с перьями станцевала вальс на Екатерининском балу

Обладательница титула «Мисс Вселенная» открыла танцевальную программу специальным номером с Геннадием Гунько.

Федорова в белом платье с перьями станцевала вальс на Екатерининском балу
Оксана Федорова. фото: globallookpress.com

Оксана Федорова в 41 год выглядит гораздо моложе многих своих коллег. Ко всему прочему, победительница конкурсов красоты умеет правильно подбирать одежду. Она всегда выглядит элегантно, поэтому для поклонников женщина стала иконой стиля. Не удивительно, что ее то и дело приглашают на светские мероприятия.

В начале сентября Федорова побывала на Дрезденском оперном балу в Санкт-Петербурге. Тогда она выбрала платье нежно-лавандового цвета с вышивкой, глубоким декольте и небольшим шлейфом. А на днях артистка вновь оказалась на балу, но уже Екатерининском. На этот раз она выступила перед гостями с речью, а затем открыла танцевальную программу специальным номером с Геннадием Гунько.

Оксана выглядела неотразимо в белом платье, по фасону напоминающем рыбку. Верх наряда украшали перья. Русская красавица продемонстрировала свои хореографические способности, исполнив классический вальс со своим партнером. Поклонники пришли в восторг от ее образа и завораживающего танца. «Вы очень женственны!», «Волшебно, как в сказке», «Как красиво, вы счастливая.. Бал это очень красиво», «Дорогая Оксана, вы пример элегантной красоты! Леди совершенно», «Прекрасное исполнение», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что в обычной жизни Федорова нередко облачается в джинсы и рубашку. При этом она никогда не выглядит вульгарно. Женщина также очень любит костюмы, как спокойных, так и ярких цветов. А вот для выхода в свет она предпочитает вечерние платья.

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Федорова в белом платье с перьями станцевала вальс на Екатерининском балу
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