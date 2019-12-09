Оксана Федорова раскритиковала участниц «Мисс Вселенная-2019»

По ее словам, девушки похожи друг на друга, как две капли воды.

Модель, телеведущая а также победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова в своем официальном аккаунте Instagram рассказала о своем отношении к «Мисс Вселенная-2019» и к участницам шоу. По ее словам, раньше все было куда сложнее, стандарты красоты были более размыты и победить мог кто угодно, сейчас же все девушки выглядят так, словно созданы под копирку.

Оксана вспомнила о своем дебюте на Мисс Вселенная-2002», который случился аж 17 лет назад. Тогда все проходило в Пуэрто-Рико, в конце весны. Тогда никто не верил в успех Федоровой, ведь ее конкурентки были весьма достойными. Также женщина отметила, что конкурсантки тоже сильно изменились за это время, девушки стали более стандартизированными, похожими друг на друга как две капли воды.

Напомним, Оксана Федорова хоть и стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2002», но титул самой красивой девушки она носила недолго, Организаторы пошли на такой шаг потому что девушка не выполнила условия договора, а именно не участвовала в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру.