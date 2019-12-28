Стеша Маликова в розовом мини-платье и чулках в сетку посетила Большой театр

Дмитрий Маликов успел воспитать дочь Стефанию и теперь растит годовалого сына Марка. Несмотря на то, что маленький ребенок требует много внимания, артист регулярно видится со старшей наследницей. Стеша учится в МГИМО и интересуется модой. Весной этого года она уже выпустила свою коллекцию платьев для выпускниц, которую разработала с подругами. Каждый раз девушка демонстрирует стильные образы, когда появляется на публике.

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Так накануне дочь Маликова отправилась в Большой театр. Она насладилась балетной постановкой «Щелкунчик» со своим отцом. Для выхода в свет девушка выбрала элегантный образ. Она облачилась в розовое мини-платье, которое дополнила чулками в сетку, черными перчатками и блестящими туфлями. На ее руке сверкали браслету в тон клатчу в форме яблока. Волосы она оставила распущенными, а на лицо нанесла нежный макияж.

Стефания также повеселилась на детском балу, который там прошел в тот вечер. Поклонники восхитились образом знаменитости и отметили, что она словно кукла. Правда, некоторые заподозрили девушку в уколах красоты. Ее губы показались поклонникам слишком пухлыми. «Принцесска, она и есть принцесса», «Очень красивая, Стеша! Вдохновляюсь образами», «Стешик, платье супернежное, оно как раз для тебя, украшает», «Волшебное платье! Очень идёт. Просто принцесса», «Какая вы стильная, приятно смотреть», «Ты как зефирная фея», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Филипп Киркоров тоже сводил своих детей на бал. Алла-Виктория была облачена в пышное бежевое платье, а ее брат Мартин в клетчатый костюм и бабочку. Присоединилась к ним и дочка Кристины Орбакайте Клавдия. «По традиции на улице всех гостей встречал сам Михаил Эрнестович Куснирович в сопровождении мужчин во фраках и женщин в пышных платьях, у парадного входа стояли аутентичные кареты… Сказка, да и только!» — рассказал певец.