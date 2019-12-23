«Какое унижение»: Маликов застал врасплох поющего Александра Петрова

22 декабря на сцене Театра имени Ермоловой в Москве известный актер Александр Петров испытал унижение. 30-летний артист участвовал в благотворительном проекте «Эстафетное интервью», где должен был без подготовки отвечать на вопросы зрителей и приглашенного ведущего. Роль последнего сыграл комик Александр Гудков.

Юморист показал залу видео, в котором Петров дома «поет под фонограмму» (на самом деле актер не умеет петь), и заявил, что сейчас звезда кино споет для публики. Тот застеснялся и стал сопротивляться, но по правилам проекта он не мог отказать ведущему. Для исполнения была выбрана песня Дмитрия Маликова «Ты моей никогда не будешь».

Видео, как Петров мучительно пытается спеть романтическую композицию, выложено на его канале на YouTube. Гудков издевался над актером, призывая зрителей снимать происходящее на «айфончики», а его выступление назвав группой «Позорище».

«Какое унижение», — сказал Петров между строк песни.

Но затем заиграла музыка, и на сцене появился сам Дмитрий Маликов, помогая допеть свой хит. От стыда актер убежал за кулисы, но потом вернулся и бросился обниматься с певцом. В конце ролика исполнитель отметил, что этой песне уже 32 года.