Мимимишный блондин: Маликов поделился трогательным фото с подросшим сыном

Дмитрий Маликов вместе с женой Еленой Изаксон вырастил дочку Стефанию. Девушка уже стала самостоятельной. Она окончила школу и поступила в МГИМО. Наследница певца интересуется модой и даже выпустила свою коллекцию платьев. А в начале 2018 году у артиста родился сын Марк. Эта новость всполошила общественность. Как позже выяснилось, супруги захотели завести еще одного ребенка, поэтому обратились к услугам суррогатной матери.

больше по теме Стефания Маликова поделилась трогательными снимками с папой Аудитория модели отмечает, что с годами Дмитрий Маликов практически не меняется.

Сейчас мальчику почти два года, но он уже носит длинные волосы, как его папа. Маликов любит проводить время с наследником. Он вновь погрузился в приятные отцовские заботы. Летом певец водил сына в зоопарк, а когда малыш был совсем крохой, он играл ему на пианино и пел. Теперь уже сам Марк тянется к музыкальным инструментам. Часто с ним играет его сестра Стефания. Она всегда мечтала о братике.

Ребенок растет ни по дням, а по часам. Накануне Дмитрий опубликовал новое фото с наследником. В кадре маленький блондин в черном джемпере целует папу в щеку. Видно, что артист очень рад такому проявлению нежности. «Первый поцелуй», — отметил певец.

Трогательный снимок никого не оставил равнодушным. «Как мило!», — восхитилась Ирина Салтыкова. А поклонники поразились тому, как быстро растет мальчик. «Это счастье», «У Марка ещё всё впереди! Дети так искренне радуются», «Вот она, самая искренняя любовь». «Ой, как соскучился по папе», «У вас прически фирменные», «Какой уже большой», «Это слишком мило», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, недавно Маликов признался, что не исключает возможности, что в будущем обзаведется еще одним наследником. А пока он сосредоточен на воспитании Марка. Малыш уже пытается говорить и играть на фортепиано. Певец очень хочет придумать номер вместе с сыном для юбилейного концерта.