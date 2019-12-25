«На Брежневой сидит лучше»: жена Меладзе в платье «безе» затмила Подкаминскую

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что для красной дорожки 37-летняя Вера Брежнева и 40-летняя Елена Подкаминская выбрали запоминающиеся платья, характерный дизайн которых, по мнению историка моды, навивает ассоциации с пирожным безе. Соведущий Эвелины Хромченко предположил, что обе артистки могли купить себе наряды у одного и того же дизайнера, либо они просто одолжили платья для разового выхода в свет.
Первой в платье с декоративным объемным цветком на груди появилась актриса из сериала «ИП Пирогова». В белоснежном наряде Елена Подкаминская позировала на закрытии «Кинотавра». Позже на ежегодной церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в том же платье на публике появилась супруга Константина Меладзе. При этом Александр Васильев подметил, что этот вечерний туалет лучше сидел именно на Вере Брежневой.
«На мой взгляд, сидит оно лучше на Брежневой. Такие случаи бывали и в прошлом. Так, в 1961 году Элизабет Тэйлор и Джина Лоллобриджида приехали на Московский международный кинофестиваль. Обе пришли на церемонию открытия в одинаковых нарядах от Dior. И были неприятно поражены, столкнувшись нос к носу», — приводит 7days слова историка моды.