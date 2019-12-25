«На Брежневой сидит лучше»: жена Меладзе в платье «безе» затмила Подкаминскую

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что для красной дорожки 37-летняя Вера Брежнева и 40-летняя Елена Подкаминская выбрали запоминающиеся платья, характерный дизайн которых, по мнению историка моды, навивает ассоциации с пирожным безе. Соведущий Эвелины Хромченко предположил, что обе артистки могли купить себе наряды у одного и того же дизайнера, либо они просто одолжили платья для разового выхода в свет.

Первой в платье с декоративным объемным цветком на груди появилась актриса из сериала «ИП Пирогова». В белоснежном наряде Елена Подкаминская позировала на закрытии «Кинотавра». Позже на ежегодной церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в том же платье на публике появилась супруга Константина Меладзе. При этом Александр Васильев подметил, что этот вечерний туалет лучше сидел именно на Вере Брежневой.