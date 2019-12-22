«В нашей семье праздник»: Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе опубликовала на личной страничке в Instagram семейные фото из личного архива. В кадре Вера Брежнева позировала с 67-летней мамой и сестрами-двойняшками Анастасией и Викторией. У экс-солистки группы «ВИА Гра» есть также старшая сестра Галина.

Певица поздравила младших сестер с днем рождения. Девушки появились на свет 22 декабря. По словам Веры, им исполнилось 35 лет. Виктория Галушка состояла в отношениях с продюсером Александром Цекало. После расставания с сестрой Веры Брежневой артист перестал скрывать роман с новой подругой по имени Дарина.

Обращаясь к поклонникам, Брежнева подметила, что если бы у каждого человека было право выбора на небесах, в какой семье он хочет родиться, она бы не задумываясь выбрала именно ту семью, в которой она выросла — именно такую мама, такого отца и трех сестер — точно такую же жизнь.

«Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива, что у нас была многодетная семья… И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник!! Самое главное, чего я нам желаю — собираться вместе почаще», — отметила певица.

Еще в 2015 году Вера Брежнева сыграла тайную свадьбу с музыкальном продюсером Константином Меладзе. Торжество состоялось в Италии. На церемонии присутствовали только близкие друзья пары.