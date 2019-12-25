Звездный стиль

«Одеваться стала гламурнее»: 44-летняя Навка удостоилась похвалы Васильева

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале прокомментировал стиль олимпийской чемпионки в танцах на льду.

«Одеваться стала гламурнее»: 44-летняя Навка удостоилась похвалы Васильева
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль и внешность олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

Историк моды не стал скрывать, что ровесницы фигуристки, которой в апреле исполнилось 44 года, без сомнения, могут брать пример с супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова там, где речь заходит о гардеробе.

По словам Васильева, экс-возлюбленная Александра Жулина весь год радовала репортеров и поклонников своими вечерними туалетами. Историк моды подчеркнул, что Татьяна любит моду и обладает хорошей фигурой, что немаловажно.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка на закрытии ММКФ. Фото: Globallookpress.com

«Она хочет одеваться красиво, участвует в самых разных светских мероприятиях. Татьяна стала одеваться гламурнее, элегантнее. Вот вам пример с красной дорожки ММКФ — очень эффектное платье в стиле леди лайк, в любимой цветовой гамме Жаклин Кеннеди», — приводит 7days слова историка моды.

Напомним, что в браке с Александром Жулиным у фигуристки родилась дочь Саша, в мае старшей наследнице спортсменки исполнилось 19 лет. Младшую дочь Татьяна Навка подарила Дмитрию Пескову. В свои пять лет Надежда учит китайский, французский и английский языки. Кроме того, 27 декабря на арене «Мегаспорт» малышка вместе с 17-летней Алиной Загитовой дебютирует в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

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Александр ВасильевАлина Загитоваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильПрограмма "Модный приговор"Татьяна Навка
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«Одеваться стала гламурнее»: 44-летняя Навка удостоилась похвалы Васильева
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