Звездный стиль

«Она была просто пампушкой»: Васильев оценил стройность Полины Гагариной

Историк моды подметил, что возлюбленная Дмитрия Исхакова выгодно подчеркнула фигуру платьем в стиле «птица сафари».

«Она была просто пампушкой»: Васильев оценил стройность Полины Гагариной
певица Полина Гагарина. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал образ наставницы вокального проекта «Голос» на церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон». По словам историка моды, Полина Гагарина не прогадала с выбором платья, выгодно подчеркнув свою фигуру.

«Полина помолодела и постройнела за последние годы. Я видел ее фотографии в юности — она была просто пампушкой. Полина — наглядный пример железной женской воли. У нее шикарные ноги, красивый наряд в стиле «птица сафари»… декорированный птичьими перьями», — приводит 7days слова Александра Васильева.

К слову, в интервью Teleprogramma.pro Полина Гагарина отметила, что занимается спортом не для того, чтобы худеть. По словам певицы, ей важно нарастить мышечный каркас спины, позаботившись тем самым о своем здоровье и самочувствии. Кроме того, возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова уточнила, что при желании она может позволить себе полакомиться фастфудом: чипсами и бургерами, запив все это газировкой.

Ранее певица говорила, что ее сын Андрей вполне может принять участие в шоу «Голос. Дети». Однако наследнику Полины Гагариной пришлось отказаться от своих планов. Артистка призналась, что у мальчика ломается голос, происходит мутация, поэтому ни о каком вокале пока не может быть и речи.

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Александр ВасильевДмитрий Исхаковестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильПолина ГагаринаПрограмма "Модный приговор"
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«Она была просто пампушкой»: Васильев оценил стройность Полины Гагариной
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