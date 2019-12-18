Навка пожелала 46-летнему Авербуху «богатырского здоровья»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась совместным снимком с экс-возлюбленным Ирины Лобачевой в день его рождения.

Татьяна Навка лично поздравила Илью Авербуха с днем рождения. 18 декабря заслуженному мастеру спорта России исполнилось 46 лет. В своем микроблоге олимпийская чемпионка в танцах на льду опубликовала совместное фото с экс-супругом Ирины Лобачевой, обратившись к имениннику с пожеланиями. Фигуристка не стала скрывать: каждый Новый год прославленного спортсмена полон творческих идей и планов по саморазвитию.

Супруга Дмитрия Пескова уверена, что Авербух в силах воплотить в жизнь любой проект вне зависимости от сложности. Ни для кого не секрет, что бывший муж Лобачевой выступает продюсером собственных ледовых шоу. Татьяна подчеркнула, что для Ильи, как для творческой личности, важно оставаться востребованным, расширять свои горизонты, даря радость и искусство всему миру.

«Так что же можно пожелать успешному человеку, с которым знакома столько, что лучше даже не считать… На самом деле все очень просто!! Этого никогда не бывает много, поэтому богатырского здоровья, море сил, энергии и счастья!» — отметила фигуристка.

Напомним, что сама олимпийская чемпионка занята в новой ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В мюзикле вместе с мамой задействована также пятилетняя дочка фигуристки — Надежда. Примечательно, что выступление в этом ледовом шоу станет дебютом и для подопечной Этери Тутберидзе — 17-летней Алины Загитовой. Вместе с Татьяной Навкой олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане уже побывала на съемках шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.