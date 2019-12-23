Водонаева выбрала трендовый комбинезон, но «промахнулась» с прической

Алена Водонаева не скрывает, что любит покупать обновки. При этом девушка всегда отличалась яркими и порой вульгарными образами. Она любит выставлять свои достоинства напоказ. Критика нисколько не смущает звезду. Сама она не любит полных людей, о чем не раз публично заявляла. За своей фигурой звезда «Дома-2» тщательно следит, поэтому может позволить себе носить любой наряд.

Не так давно она пришла на вечеринку в леопардовом боди. Теперь она сменила образ кошечки на соблазнительную красотку. На днях она вышла в свет в кожаном комбинезоне винного оттенка с карманами, который дополнила массивными ботинками на платформе. Распущенные волосы и макияж завершили образ. Водонаевой было легко двигаться под музыку в таком наряде, который подчеркнул каждый изгиб ее тела.

«Снова фигуру навела. Молодец», «Ой-й, я залипла! Ну до чего же хороша!», «Комбез огонь», «Крутая», — стали оставлять отзывы поклонники. А специально для портала Teleprogramma.pro своим мнением поделилась Марина Корабель, бьютимейкер-стилист.

«Комбинезоны сейчас очень популярны, а также кожаные вещи и изделия из экокожи. А на такой утонченной женственной фигуре, как у Алены, это смотрится очень сексуально. Также хорошо вписываются в образ грубые ботинки на низком ходу. А в макияже очень правильно сделан акцент на губы, который сочетается с цветом комбинезона, а вот распущенные волосы я бы рекомендовала собрать в гладкий высокий хвост. Так как все части тела закрыты, то лицо хочется открыть и показать его рельефы, а гладкость хвоста придаст строгость, сексуальность и динамику в движении. Эта, казалось бы небольшая деталь, помогла бы грамотно завершить образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в которой проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт-Петербурге, который и по сей день успешно работает. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.

Марина работает с такими дизайнерами, как Игорь Гуляев, Ася Когель, Полина Раудсон и др. Свою красоту ей доверяют: Юлиана Караулова, певица Нюша, телеведущая Алла Михеева, телеведущая Марианна Максимовских, солистка группы Iowa и многие другие известные персоны.