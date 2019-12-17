Какоморфобия: почему Водонаева и Собчак не любят полных людей

Психолог Анна Завгороднева считает, что это могут быть издержки воспитания, а может быть и серьезное отклонение.

Алена Водонаева недавно ославилась дерзким заявлением о нетерпимости к полным людям. Экс-участница «Дома-2» сказала, что никогда не войдет с ними в один бассейн.

Другая звезда масштабной телестройки Ксения Собчак чуть раньше высказывалась практически аналогично, но немного в другой форме. Она предлагала «женщин с формами и округлостями оставить дальнобойщикам». Красивое же тело, по ее мнению, только худое.

Teleprogramma.pro попыталась разобраться, откуда у светских дам взялась такая открытая неприязнь к людям, страдающим лишним весом.

По словам психолога Анны Завгородневой, существует такое понятие, как какоморфобия – боязнь тучных людей. И, если предположить, что звезды страдают этим отклонением, осуждать их за это трудно. Это данность, в которой они не виноваты. Но, естественно, определить на расстоянии, есть у девушек подобная фобия или нет, проблематично.

Плюс ко всему, около года назад Водонаева признавалась и в другой психологической проблеме – она боится летать самолетами (аэрофобия). «Фобии часто бывают комплексными», — сказала психолог.

Эксперт не исключила, что дамы могут специально эпатировать публику, поскольку являются публичными личностями.

«Ксения Анатольевна любит идти против течения и этим выстраивать свою позицию», — сказала Анна.

Кроме того, девушек могли просто-напросто так воспитать.

«Установки «что такое красиво и некрасиво» формируются еще в раннем детстве. И, если у человека есть уверенность, что только так хорошо, он будет это отстаивать. И вообще, все, что говорит человек, он говорит для себя и про себя», — прокомментировала психолог.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева, психолог, руководитель психологического центра, стаж работы 12 лет. Образование высшее (ВГСПУ). Основные темы консультаций: страхи и тревожность.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. При возникновении любых психологических проблем советуем обращаться к специалистам.