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«Я не буду заниматься сексом с полным человеком»: Водонаева шокировала поклонников

Экс-участница «Дома-2» на съемках YouTube-шоу поделилась правдой, которую лучше было бы скрывать.

«Я не буду заниматься сексом с полным человеком»: Водонаева шокировала поклонников
Алена Водонаева. Фото: Веленгурин Владимир/ Архив "КП"

На съемки нового выпуска Youtube-шоу «Алена, блин!» пришла звездная гостья Алена Водонаева и буквально с первых слов начала делиться откровениями, которые, возможно, лучше было бы держать при себе.

В то время, когда весь мир все больше погружается в толерантность и признание факта, что каждый человек одинаково важен, независимо от пола, убеждений или личных характеристик, актриса публично заявила о своей неприязни к полным людям. Не повезло даже ведущей шоу Алене Жигаловой. Звездная гостья заявила, что она с полными людьми даже в одну воду не зайдет.

Как выяснилось, Водонаева в принципе в своей жизни старается избегать людей с лишним весом, а отдыхая за границей, она не заходит в океан, если рядом купаются полные люди. Она очень брезгливо относится к полным людям и произнесла фразу, которая обещает разозлить очень многих.

«Я не буду заходить в воду с полным человеком точно так же, как я не буду заниматься сексом с полным человеком», — с легкой улыбкой и без смущения заявила Алена Водонаева.

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«Я не буду заниматься сексом с полным человеком»: Водонаева шокировала поклонников
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