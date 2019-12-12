«Я не буду заниматься сексом с полным человеком»: Водонаева шокировала поклонников

На съемки нового выпуска Youtube-шоу «Алена, блин!» пришла звездная гостья Алена Водонаева и буквально с первых слов начала делиться откровениями, которые, возможно, лучше было бы держать при себе.

В то время, когда весь мир все больше погружается в толерантность и признание факта, что каждый человек одинаково важен, независимо от пола, убеждений или личных характеристик, актриса публично заявила о своей неприязни к полным людям. Не повезло даже ведущей шоу Алене Жигаловой. Звездная гостья заявила, что она с полными людьми даже в одну воду не зайдет.

Как выяснилось, Водонаева в принципе в своей жизни старается избегать людей с лишним весом, а отдыхая за границей, она не заходит в океан, если рядом купаются полные люди. Она очень брезгливо относится к полным людям и произнесла фразу, которая обещает разозлить очень многих.