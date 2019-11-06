Стилист назвала образ Водонаевой в леопардовом боди «излишне сексуальным»

Алена Водонаева еще со времен участия в «Доме-2» не боится выглядеть вульгарно или ярко. Девушка даже не пытается прятать свою привлекательность за многослойными нарядами. Каждый раз светская львица привлекает к себе много внимания, надевая что-то экстравагантное. Так, недавно она отправилась в кинотеатр с сыном Богданом. Для появления на премьере девушка предпочла образ Мартиши из «Семейки Адамс».

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Однако кожаный пиджак оказался не самым смелым нарядом Алены. Для вечеринки в честь Хеллоуина в Петровском парке в Москве она облачилась в леопардовое боди из легкой ткани. Акцент на талии светская львица сделала с помощью кожаного пояса. Шпильки, афрокудри и анималистический макияж завершили образ кошки. Поклонники пришли в восторг от такого костюма. Осталась довольна и сама Водонаева.

Лина Дембиковой, селебрити-стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, рассказала порталу Teleprogramma.pro, насколько стильный образ выбрала модель и телеведущая и можно ли его носить не только на костюмированных вечеринках.

«На самом деле лук Алены достаточно ожидаемый. Она любит эпатировать, любит экстравагантный стиль, любит подчеркивать свою сексуальность. Нужно отдать должное, у нее очень хорошая фигура и выбор такого полупрозрачного комбинезона оправдан. На мой взгляд, она может позволить себе его показать», — высказалась эксперт.

Она также отметила, что Водонаева посетила вечеринку в честь Хеллоуина, где каждый пускается во все тяжкие. «Наверное, ей очень хотелось в таком, может даже излишне сексуальном, выйти на праздник. Другой вопрос, что я не могу назвать этот наряд очень стильным. Мне кажется, что даже леопард можно было обыграть чуть более гармонично, как-то со вкусом. Опять же, Водонаева никогда не отличалась передовым чутьем трендов, поэтому здесь к ней претензий и ожиданий не было», — пояснила Лина.

Стилист заметила, что в своем посте Алена заявила, что была готова к встрече с бывшими. По этой причине эксперт считает, что девушке было позволительно выглядеть чуть-чуть too much (слишком). Также Дембикова добавила, что если не углубляться в моду, то в целом наряд у звезды хороший.