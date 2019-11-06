Звездный стиль

Стилист назвала образ Водонаевой в леопардовом боди «излишне сексуальным»

По мнению ведущей программы «Перезагрузка» Лины Дембиковой, Алена никогда не отличалась особым чутьем в трендах.

Стилист назвала образ Водонаевой в леопардовом боди «излишне сексуальным»
Алена Водонаева. фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Алена Водонаева еще со времен участия в «Доме-2» не боится выглядеть вульгарно или ярко. Девушка даже не пытается прятать свою привлекательность за многослойными нарядами. Каждый раз светская львица привлекает к себе много внимания, надевая что-то экстравагантное. Так, недавно она отправилась в кинотеатр с сыном Богданом. Для появления на премьере девушка предпочла образ Мартиши из «Семейки Адамс».

Однако кожаный пиджак оказался не самым смелым нарядом Алены. Для вечеринки в честь Хеллоуина в Петровском парке в Москве она облачилась в леопардовое боди из легкой ткани. Акцент на талии светская львица сделала с помощью кожаного пояса. Шпильки, афрокудри и анималистический макияж завершили образ кошки. Поклонники пришли в восторг от такого костюма. Осталась довольна и сама Водонаева.

Лина Дембиковой, селебрити-стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, рассказала порталу Teleprogramma.pro, насколько стильный образ выбрала модель и телеведущая и можно ли его носить не только на костюмированных вечеринках.

«На самом деле лук Алены достаточно ожидаемый. Она любит эпатировать, любит экстравагантный стиль, любит подчеркивать свою сексуальность. Нужно отдать должное, у нее очень хорошая фигура и выбор такого полупрозрачного комбинезона оправдан. На мой взгляд, она может позволить себе его показать», — высказалась эксперт.

Она также отметила, что Водонаева посетила вечеринку в честь Хеллоуина, где каждый пускается во все тяжкие. «Наверное, ей очень хотелось в таком, может даже излишне сексуальном, выйти на праздник. Другой вопрос, что я не могу назвать этот наряд очень стильным. Мне кажется, что даже леопард можно было обыграть чуть более гармонично, как-то со вкусом. Опять же, Водонаева никогда не отличалась передовым чутьем трендов, поэтому здесь к ней претензий и ожиданий не было», — пояснила Лина.

Стилист заметила, что в своем посте Алена заявила, что была готова к встрече с бывшими. По этой причине эксперт считает, что девушке было позволительно выглядеть чуть-чуть too much (слишком). Также Дембикова добавила, что если не углубляться в моду, то в целом наряд у звезды хороший.

«Он хорошо на ней сидит, она правильно подчеркнула талию, она также правильно надела комбинезон под прозрачное боди. Да и темные лодочки в цвет тоже были логичны и обоснованы», — поделилась мнением ведущая программы «Перезагрузка».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваАлена Водонаева последние новостиЗвездный стильмода и стильРазбор стилистаХеллоуин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стилист назвала образ Водонаевой в леопардовом боди «излишне сексуальным»
Интересно?
Поделись с друзьями: