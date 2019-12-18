Звездный стиль

«Глаза разбегаются»: Нетребко в меховом пальто разочаровала стилиста

По мнению имиджмейкера Ларисы Тимиряевой, новый образ певицы оказался перегружен деталями.

«Глаза разбегаются»: Нетребко в меховом пальто разочаровала стилиста
Анна Нетребко. фото: globallookpress.com/

Анна Нетребко является не только звездой мирового уровня, но и настоящей модницей. Каждый раз артистка привлекает к себе внимание, когда появляется на публике. Если на сцене она блистает в вечерних и бальных платьях, но в обычной жизни даже пуховики певица предпочитает ярких цветов и необычных дизайнов. Недавно она прогулялась с сыном Тьяго по Вене. «Звезду видно сразу», — заявили ее поклонники, увидев наряд оперной дивы.

А накануне Анна побывала в Милане. Для прогулки по одному из главных столиц мировой моды она выбрала броский образ. Поверх атласной изумрудной блузки она надела черное пальто с мехом черно-зеленого цвета. Сбоку у него виднелся рисунок в виде розы. В руках артистка держала клатч, который украшала бабочка со стразами.

«Потянуло на зелёное… — пора елку украшать», — процитировала свои мысли звезда.

Поклонникам понравился ее броский образ. «Зелёный вам очень к лицу, дорогая наша Дива!», «Зимняя бабочка, какая прелесть!», «Сказочно изумрудная», — стали писать пользователи Сети.

Лариса Тимиряева, стилист-имиджмейкер, тоже оценила наряд знаменитости.

«Образ слишком перегружен деталями. Нет в нем какой-то целостности. Воспринимается, как будто надела на себя все лучшее сразу. Хочется привести цитату Коко Шанель: «Снимите то, что надели на себя последним». Слишком много акцентов. И роза, и бабочка, и объемные меховые рукава, и пайетки. Глаза разбегаются. Анны за всем этим не видно. Непонятно, что именно она хотела продемонстрировать. Я бы назвала образ безвкусным. Даже ни к какому стилю не отнести просто набор вещей. Не хочется обижать, но именно в этом образе — ни вкуса, ни стиля», — высказалась эксперт в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.

Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия». Преподаватель имиджелогии в Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

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«Глаза разбегаются»: Нетребко в меховом пальто разочаровала стилиста
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