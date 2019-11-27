Звездный стиль

«Круто и модно»: Нетребко в брюках цвета фуксия впечатлила бьюти-блогера

Оперная певица вновь предстала в ярком образе.

«Круто и модно»: Нетребко в брюках цвета фуксия впечатлила бьюти-блогера
Анна Нетребко. фото: globallookpress

Анна Нетребко является не только оперной певицей с мировым именем, но и модницей. Артистка выглядит ярко и на сцене, и в обычной жизни. Ее вкусом восхищается даже историк моды Александр Васильев. Чаще всего поклонники видят оперную диву в вечерних платьях. Не так давно певица еще и похудела, хотя совершенно не стремится к модельным параметрам. Девушка просто умеет выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры.

Еще недавно Анна была в Москве, а теперь она оказалась в Милане. Артистка продолжает гастролировать, но она всегда находит время для прогулок и отдыха. Так, на днях звезда оказалась на площади Пьяцца-дель-Дуомо. Она прогуливалась в необычных брюках плиссе цвета фуксия и блузке. Поверх певица надела пальто черного цвета и меховой шарф в тон брюкам. А кожаные сапоги на каблуке завершили образ.

«Если вы делаете шаг — он должен быть уверенным», — подписала кадр Нетребко.

Многие поклонники пришли в восторг от ее внешнего вида. «Понятно… вчерашняя поездка в аутлет не прошла даром», — отметила сестра оперной дивы Наташа. «Анечка! Какой размах!» — не удержался от комплиментов Васильев. А вот известный бьюти-блогер Лилиана Мамотина хоть и осталась под впечатлением, но нашла некоторые ошибки в образе.

«Анна Нетребко мне очень нравится, но ее образы порой дурманят рассудок. Она зачастую переносит свой стиль оперной дивы в повседневную жизнь, что не всегда хорошо. Широкие брюки с плиссировкой — круто и модно, меховой шарфик тоже смотрится неплохо, но вместе мы видим противоречие фактур — летние брюки и земной шарф вместе не сочетаются. Что касается игры цветов, то получился образ женщины вамп, потому что сиреневый и чёрный создают именно такой эффект. Если она хотела этого добиться, когда собирала лук, то у неё получилось», — высказалась эксперт.

Лилиана добавила, что бежевый или верблюжий цвета выглядели бы более уместно для прогулки по городу.

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Анна НетребкоЗвездный стильмнение экспертамода и стиль
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«Круто и модно»: Нетребко в брюках цвета фуксия впечатлила бьюти-блогера
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