Стильная даже зимой: Нетребко облачилась в леггинсы и «сказочный» пуховик

Анна Нетребко является не только мировой звездой, но и известной модницей. Ее вкусом восхищается даже историк моды Александр Васильев. На сцене артистку можно увидеть в пышных бальных платьях, а вот в обычной жизни она носит и простые шорты, и даже леггинсы. Не так давно в Милане оперная дива предстала в необычных брюках плиссе цвета фуксия, восхитив экспертов по стилю.

А в день рождения модельера Джанни Версаче Нетребко поделилась снимком, на котором позирует в стильном зимнем образе. Когда наступают холода, то девушкам становится сложно выглядеть элегантно, но артистке это удалось. Она облачилась в черный-синий пуховик с узорами, поэтому он смотрелся «сказочно». Пояс сделал акцент на талии, а леггинсы в тон пуховику и с таким же узором смотрелись как целостный костюм. Меховые варежки, шапка и лаковые ботинки с квадратным носом завершили образ. Ко всему прочему, Анна подобрала еще и синюю сумку.

Поклонники вновь удились безупречному чувству стиля звезды. Они одарили оперную певицу комплиментами. «Какой шикарный наряд!», «Снегурочка выросла!», «Словно яркая, южная птичка певчая, залетела в серые, холодные края и украсила их!», «Вау!!! Вы бомбезны!», «Очень стильно», «Цвет настроения синий», — стали комментировать пост подписчики.

Добавим, что Нетребко очень любит носить причудливые шляпки. Также чаще всего в ее образах присутствуют яркие цвета. Артистка то и дело сочетает несколько оттенков и разные фактуры — от перьев до мехов. А в от с имиджем она экспериментирует редко. Хотя для сценических образов Анна иногда перевоплощается в блондинку.