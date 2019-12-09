Звездный стиль

Светский вечер: Нетребко в платье с запахом вышла в свет с сестрой

Оперная дива побывала на банкете после премьеры оперы «Тоска» в театре Ла Скала.

Светский вечер: Нетребко в платье с запахом вышла в свет с сестрой
Анна Нетребко с сестрой. фото: instagram.com/eskildsennatalia/

Анна Нетребко никогда не стремилась быть стройной, а вот ее муж Юсиф Эйвазов недавно признался, что сильно похудел. Артистка не стремится идти по стопам супруга, но при этом поклонники отмечаются, что она стала хорошеть на глазах. Последние несколько дней звезда проводит время в Италии со своей родной сестрой Наташей. Она успела отметиться в стильном зимнем костюме, а также в вечернем наряде с перчатками и боа.

В Милане в театре Ла Скала Нетребко вышла на сцену, поучаствовав в премьере оперы «Тоска». Выступление оперной дивы произвело фурор. Публика одарила ее аплодисментами и долго не отпускала. В зале сидела и ее сестра, которая насладилась выступлением родственницы. «Невероятной красоты постановка! Красивейшая музыка, великолепное исполнение! Восторг! Браво! Огромный и заслуженный успех!» — написала Наташа в соцсети.

После этого Анна отправилась на банкет. Она вывела в свет свою родственницу. Они вместе отведали изысканные блюда и подняли бокалы за успех. Артистка была неотразима в платье в пол с запахом и разрезом на юбке. Серебристые туфли-лодочки и колье завершили вечерний образ. Ее сестра в темно-синем платье макси с глубоким декольте выглядела не менее эффектно. «Замечательный, незабываемый и очень красивый вечер», — отметила она.

Поклонники восхитились сестрами и их нарядами. «Какие же вы всё таки красавицы!», «Любование!», «Девушки, вы шикарны», «Обалдеть можно, какие вы красивые!», «Красота спасёт мир!!! Особенно, если эту красоту умножить на 2 и сразу в одном месте», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Нетребко много путешествует. Осенью она находилась в США. Тогда сестра тоже составляла ей компанию.

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Светский вечер: Нетребко в платье с запахом вышла в свет с сестрой
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