Звездный стиль

65-летняя Успенская подчеркнула фигуру металлизированным комбинезоном

Ранее историк моды Александр Васильев признал, что артистку можно похвалить уже за то, что она старается хорошо выглядеть.

65-летняя Успенская подчеркнула фигуру металлизированным комбинезоном
Любовь Успенская (Фото: Globallookpress.com)

65-летняя Любовь Успенская в шоу «Ты не поверишь!» призналась, что ей бы хотелось сменить наряды в своем гардеробе на вещи в молодежном стиле. По словам артистки, она уже давно привыкла к тому, что притягивает к себе людей значительно моложе себя. Так, исполнительница городских романсов и русского шансона подметила, что тесно общается с певицей Славой, Кети Топурией и Натальей Чистяковой-Ионовой. Любовь Залмановна не стала скрывать: молодежь подпитывается ее энергетикой, заряжаясь оптимизмом и получая от общения с ней исключительно положительные эмоции.

В недавней фотосессии певица предстала в металлизированном комбинезоне, состоящем из мини-шорт и блузы с капюшоном. Свой образ Успенская дополнила принтованными высокими сапогами на каблуке, позировав перед объективами фотокамер в гримерной.

Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская подчеркнула фигуру металлизированным костюмом (Фото: Instagram.com/uspenskayalubov_official)

Ранее в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что Любовь Успенская заслуживает похвалы уже хотя бы за то, что она старается хорошо выглядеть. При этом историк моды признался, что гардероб певицы ему показался излишне старомодным из-за обилия гипюровых платьев, коротких юбок и чулок в сетку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛюба УспенскаяЛюбовь Успенскаямода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
65-летняя Успенская подчеркнула фигуру металлизированным комбинезоном
Интересно?
Поделись с друзьями: