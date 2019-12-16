65-летняя Успенская подчеркнула фигуру металлизированным комбинезоном

Ранее историк моды Александр Васильев признал, что артистку можно похвалить уже за то, что она старается хорошо выглядеть.

65-летняя Любовь Успенская в шоу «Ты не поверишь!» призналась, что ей бы хотелось сменить наряды в своем гардеробе на вещи в молодежном стиле. По словам артистки, она уже давно привыкла к тому, что притягивает к себе людей значительно моложе себя. Так, исполнительница городских романсов и русского шансона подметила, что тесно общается с певицей Славой, Кети Топурией и Натальей Чистяковой-Ионовой. Любовь Залмановна не стала скрывать: молодежь подпитывается ее энергетикой, заряжаясь оптимизмом и получая от общения с ней исключительно положительные эмоции.

В недавней фотосессии певица предстала в металлизированном комбинезоне, состоящем из мини-шорт и блузы с капюшоном. Свой образ Успенская дополнила принтованными высокими сапогами на каблуке, позировав перед объективами фотокамер в гримерной.

Ранее в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что Любовь Успенская заслуживает похвалы уже хотя бы за то, что она старается хорошо выглядеть. При этом историк моды признался, что гардероб певицы ему показался излишне старомодным из-за обилия гипюровых платьев, коротких юбок и чулок в сетку.