Звездные истории

Любовь Успенская вспомнила, как в 16 лет убежала из дома

Отец пытался ее вернуть, но у него ничего не вышло. Певица рассказала об этом в интервью.

Любовь Успенская вспомнила, как в 16 лет убежала из дома
Любовь Успенская в юности была еще той бунтаркой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

65-летняя певица Любовь Успенская рассказала о том, как в 16 лет убежала из дома. Она призналась Glamour TV, что ее родители были очень консервативными людьми и хотели, чтобы дочь стала концертмейстером или дирижером оркестра народных инструментов, на худой конец — хора. Они отдали ее в музыкальную школу учиться играть на баяне, в память о дедушке. Но, по словам артистки, ее нельзя было насильно заставить что-либо делать.

В 16 лет Любовь поняла, что ее уже воспринимают как профессиональную певицу и она может работать в ресторанах. Чтобы исполнить свою мечту, она убежала из дома (семья жила в Киеве), оставив отцу записку, чтобы тот не обращался в полицию.

Позже она написала ему, что работает в ресторане в Кисловодске. Папа тут же поехал забирать Любовь и мог сорвать ее выступление. Но в тот вечер хозяин заведения «подсуетился» и заранее сообщил всем гостям, что приехал отец их звездной певицы. Все присутствующие захотели угостить папу, и к тому моменту, когда дочь вышла на сцену, он уже был «навеселе». В итоге отец сменил гнев на милость и позволил Любови работать певицей. Для этого, правда, девушке пришлось пообещать, что она сохранит свою честь и не опозорит семью.

За свою жизнь Успенская сделала головокружительную карьеру, записала множество альбомов, получила несколько премий «Шансон года». Хотя к шансону артистка себя не причисляет, говорит, что ее композиции — это просто душевные песни.

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история успехаЛюбовь Успенскаяотцы и дети

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Любовь Успенская вспомнила, как в 16 лет убежала из дома
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