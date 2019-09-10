Глюкоза устроила вечеринку по случаю дня рождения дочери Веры

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, свободное время предпочитает проводить с семьей на вилле в Испании. Все лето она ездила выступать в разные страны и города, но всегда возвращалась на испанское побережье. Певица то гуляла с дочками, то загорала у бассейна, хвастаясь стройной фигурой в бикини. Обычно артистка редко публикует семейные фото, но за последние месяцы она ни разу не появилась на публике с мужем, что спровоцировало слухи об их расставании.

Ранее Глюкоза уже опровергла домыслы общественности. А на днях она устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочери Веры. В соцсети певица поделилась кадрами с праздника. Она пригласила аниматоров, которые развлекали именинницу и ее гостей. Наследница звезды, которой исполнилось восемь лет, была облачена в черные брюки и белую рубашку, а ее волосы были выкрашены в зеленый цвет.

Она не только задула свечи на двухъярусном торте, но и пальнула из дымовой пушки, насладилась шоу с участием танцоров в светящихся костюмах. Примечательно, что Наталья продемонстрировала идиллию с супругом. Они не только оделись в одном стиле, но и вместе позировали для фото. На одном из кадров влюбленные приняли позы в стиле шпионов из фильмов. Кажется, что даже если и был кризис в их семье, то он давно миновал.

Напомним, что у Глюкоза и ее избранника есть еще одна дочка Лидия. Ей уже 12 лет. Пока наследницы артистки не определились с будущей профессией, но у младшей девочки хороший музыкальный слух. Сама певица не раз признавалась, что не будет влиять на своих детей и примет любое их решение.

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