Звездный стиль

«Не хватает женственности»: Васильев посоветовал Меньшовой положиться на вкус мамы

Историк моды уверен, что 77-летняя Вера Алентова вполне могла бы помочь дочери обновить звездный гардероб.

«Не хватает женственности»: Васильев посоветовал Меньшовой положиться на вкус мамы
Юлия Меньшова (Фото: Globallookpress.com)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев разобрал стиль и гардероб соведущей Максима Галкина в шоу «Сегодня Вечером» Юлии Меньшовой. По словам историка моды, дочь 77-летней Веры Алентовой заняла достойное место на Первом канале, а ее телевизионная карьера всегда складывалась прекрасно.

«Она умная, артистичная, уверенная в себе перед камерой. И точно за словом в карман не полезет», — приводит 7days слова Александра Васильева.

По мнению эксперта в области моды, дочь Владимира Меньшова до сих пор востребована — она играет в театре, снимается в кино, много гастролирует по стране с антрепризами. Историк моды считает, что Юлия обладает хорошей фигурой и тонким вкусом.

«Если говорить в целом о нарядах нашей героини, то я их похвалю, они современные, модные. Юля в большинстве случаев хорошо выбирает вещи по цвету. Но лично мне не хватает в ее гардеробе женственности и легкости», — добавил телеведущий.

Телеведущая Юлия Меньшова с мамой Верой Алентовой
Юлия Меньшова с мамой Верой Алентовой (Фото: Борис Кудрявов/»ЭГ»)

По его мнению, актрисе не нужно в корне менять выбранное направление, но если она его немного скорректирует, то только выиграет от этого. Соведущий Эвелины Хромченко не сомневается: Юлия должна выглядеть более хрупкой, нежной и женственной. Притом что манера ее поведения может оставаться такой же динамичной.

«Рекомендую также следить за выбором декольте и украшений. И чаще советоваться с мамой, у которой больше опыта и вкуса. Это позволит Юле всегда выглядеть прекрасно», — уточнил Васильев.

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Александр ВасильевВера АлентоваВладимир МеньшовЗвездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"Юлия Меньшова
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«Не хватает женственности»: Васильев посоветовал Меньшовой положиться на вкус мамы
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