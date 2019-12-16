Жена Смольянинова в топе-бюстье поддержала тренд на мужские пиджаки

Дарья Мельникова призналась, что во всю готовится к новогодним праздникам.

Дарья Мельникова определилась с выбором наряда, в котором она проведет новогоднюю ночь. Актриса из ситкома «Папины дочки» не стала скрывать, что ее, как многих других, увлекла предпраздничная суматоха. Возлюбленная Артура Смольянинова надеется, что ей удастся реализовать в жизнь все задуманное, включая покупку подарков для семьи и любимой второй половинки. Супруги воспитывают двоих сыновей: первенца Даша назвала в честь мужа — Артуром. В октябре малышу исполнилось четыре года. Вместе с возлюбленным Мельникова воспитывает и младшего наследника — годовалого Марка.

В преддверии новогодних каникул, актриса приняла участие в импровизированной фотосессии, продемонстрировав, в каком наряде она появится на празднике. Дарья поддержала тренд на мужские пиджаки, отдав предпочтение брючному костюму и объемному жакету. Девушка сделала акцент на талии, примерив топ-бюстье пудрового оттенка на контрасте с насыщенной тоном монохромного наряда.

«Я, наконец, закрыла все дела и осталась самая малость… придумать и купить подарки!!

Но, вообще я считаю, что лучший подарок для семьи — это выспавшаяся мама… Предложу им это!» — добавила Мельникова.

Актриса не стала скрывать: она рада тому обстоятельству, что у нее наконец-таки появилось новогоднее настроение. И это, несмотря на отсутствие сугробов. По словам Дарьи, она надеется, что снег все-таки выпадет в канун нового года в противном случае, знаменитость подумывает о пикнике на траве.