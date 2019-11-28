ЗВЕЗДЫ

Сама нежность: Мельникова поделилась редком фото Смольянинова с сыном Марком

Актриса запечатлела отца с малышом во время игр.

Сама нежность: Мельникова поделилась редком фото Смольянинова с сыном Марком
Дарья Мельникова. фото: instagram.com/melnikovadsh/

Дарья Мельникова уже давно выросла и мало напоминает девочку-подростка Женьку из сериала «Папины дочки». Актриса продолжила строить карьеру в кино и создала свою семью. Уже шесть лет она состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым. Своего первенца, которому уже четыре года, они назвали в честь папы Артуром. В прошлом году девушка родила второго ребенка. Мальчика нарекли Марком. На этот раз Дарья была в декрете гораздо дольше, чтобы прочувствовать все прелести материнства.

Артистка много путешествует и делится своими впечатлениями в блоге, где также дает полезные советы молодым мамам. Не так давно она вернулась к съемках и стала часто мелькать вместе с Александром Головиным. Это породило слухи о том, что у Мельниковой проблемы в отношениях с мужем. Однако актриса их развеяла, опубликовав редкое фото, на котором запечатлен Смольянинов. Более того, она показала и подросшего Марка, которому скоро исполнится один год.

В кадре Артур в свитере и с щетиной на лице подбрасывает в воздух наследника, который облачен в подгузник и футболку. Лицо малыша они по-прежнему скрывают. Также Дарья поделилась видео, на котором мальчик стоит и танцует, оперевшись на стол. Многие поклонники пришли в восторг от увиденного, так как актриса редко делится снимками детей и тем более мужа. «С пааааапой. Наконец-то дождались мы фото с папой», «Прекрасное фото», «Какой уже большой», «Артур — прекрасный папа, сразу видно», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что ранее Смольянинов признался, что хочет иметь много детей. Дарья рассказывала, что окутывает малышей материнской заботой, а вот ее супруг занимается их воспитанием. Артур играет с сыновьями, проводит занятия музыкой и не только.

фото: instagram.com/melnikovadsh/
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Артур СмольяниновДарья МельниковаЗвездные дети
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Сама нежность: Мельникова поделилась редком фото Смольянинова с сыном Марком
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