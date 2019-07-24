Дарья Мельникова показала семимесячного сына на отдыхе

Дарья Мельникова счастлива в браке с актером Артуром Смольяниновым. Они воспитывают сына Артура-младшего, а в декабре прошлого года девушка вновь стала мамой. Имя второго ребенка пара хранит в секрете.

Звезда «Папиных дочек» после родов быстро пришла в форму. Она успешно совмещает материнство и съемки в различных проектах. В частности, недавно артистка снялась в подводной фотосессии.

Однако об отдыхе Дарья не забывает. Она уже не раз отправлялась в путешествие с наследниками. В июле девушка приехала в Италию, где и проводит время с малышами. Трехлетний Артур часто фотографирует свою маму. Мельникова даже стала шутить, что скоро отдаст мальчика на стажировку в журнал Vogue.

В соцсети актриса делится впечатлениями от поездки. Ей понравилось отдавать вещи в прачечную. Она успела даже выпить кофе, пока ее одежда сушилась. Также Дарья обрадовалась, обнаружив детский уголок. Она сразу сфотографировала подросшего семимесячного сына, который уже уверенно стоит на ногах.

Лица малыша видно не было. Поклонники не сомневаются, что он унаследовал все лучшее от родителей. К слову, Смольянинов ранее не раз обмолвился, что мечтает о большой семье. На двух малышах супруги останавливаться не будут. Похоже, что Мельникова с ним солидарна. Актриса признает, что у ее мужа вспыльчивый характер, но сложно найти человека нежнее и преданней, чем он.