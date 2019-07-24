ЗВЕЗДЫ

Дарья Мельникова показала семимесячного сына на отдыхе

Актриса обнаружила детский уголок на курорте, где проводит отпуск.

Дарья Мельникова показала семимесячного сына на отдыхе
Дарья Мельникова. фото: instagram.com/melnikovadsh/

Дарья Мельникова счастлива в браке с актером Артуром Смольяниновым. Они воспитывают сына Артура-младшего, а в декабре прошлого года девушка вновь стала мамой. Имя второго ребенка пара хранит в секрете.

Звезда «Папиных дочек» после родов быстро пришла в форму. Она успешно совмещает материнство и съемки в различных проектах. В частности, недавно артистка снялась в подводной фотосессии.

Однако об отдыхе Дарья не забывает. Она уже не раз отправлялась в путешествие с наследниками. В июле девушка приехала в Италию, где и проводит время с малышами. Трехлетний Артур часто фотографирует свою маму. Мельникова даже стала шутить, что скоро отдаст мальчика на стажировку в журнал Vogue.

В соцсети актриса делится впечатлениями от поездки. Ей понравилось отдавать вещи в прачечную. Она успела даже выпить кофе, пока ее одежда сушилась. Также Дарья обрадовалась, обнаружив детский уголок. Она сразу сфотографировала подросшего семимесячного сына, который уже уверенно стоит на ногах.

Младший сын Мельниковой и Смольянинова. фото
Младший сын Мельниковой и Смольянинова. фото: instagram.com/melnikovadsh/

Лица малыша видно не было. Поклонники не сомневаются, что он унаследовал все лучшее от родителей. К слову, Смольянинов ранее не раз обмолвился, что мечтает о большой семье. На двух малышах супруги останавливаться не будут. Похоже, что Мельникова с ним солидарна. Актриса признает, что у ее мужа вспыльчивый характер, но сложно найти человека нежнее и преданней, чем он.

 

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Дарья Мельникова показала семимесячного сына на отдыхе
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