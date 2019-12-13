«Изысканно и утонченно»: Орбакайте впечатлила стилиста металлизированным платьем

Кристина Орбакайте поделилась в Instagram отчетными снимками со съемочной площадки новогоднего концерта «Голубой Огонь». Для выхода в свет 48-летняя певица выбрала блестящее приталенное платье-комбинацию, дополнив образ трендовым черным жакетом в мужском стиле. Особое внимание мама Никиты Преснякова уделила аксессуарам, подобрав ботильоны в тон вечернему наряду и объемные серьги. В интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева похвалила образ Кристины Орбакайте, не став скрывать, что артистке удалось впечатлить ее выбором платья.

По словам стилиста, наряд дочери Аллы Пугачевой был гармонично скомплектован в стиле самой Кристины. Также Лариса уточнила, что возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова, на ее взгляд, обладает европейским типажом внешности. Эксперт в сфере моды обратила внимание на то, что Кристина дополнила вечерний образ жакетом «с мужского плеча», а смешение мужского и женского — одна из самых устойчивых тенденций привлеченных в моду еще Коко Шанель.

«Инь и ян в одном флаконе. Это игра контрастов всегда работает безотказно. Кристина примерила женственное металлизированное платье-комбинацию с кружевным лифом, причем рисунок кружева в едином ритме с сережками. Все так изысканно и утонченно. Объемный пиджак в мужском стиле — самая модная вещь в женском гардеробе. Подобное сочетание придает образу особый шарм», — пояснила стилист.

Кроме того, Тимиряева похвалила певицу и за выбранную ею цветовую палитру — металлизированный блеск и лаконичный черный оттенок, по мнению имиджмейкера, один из самых гармоничных и ярких сочетаний.

«Образ продуман до малейших деталей», — уточнила Лариса, добавив, что ей не удалось найти даже малейших огрехов в концертом наряде Орбакайте.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качеств главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.

Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Преподаватель имиджелогии и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».