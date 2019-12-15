«Мне нравится»: Каменских вслед за Брежневой примерила образ Лилу

Звезда заявила, что может быть страстной и огненной одновременно.

Буквально на днях Вера Брежнева удивила своих поклонников новым образом. На фотосессии знаменитая блондинка появилась с характерной стрижкой каре, ярким цветом волос и в облегающем одеянии. В облике звезды легко угадывался образ Лилу, героини небезызвестного фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

Преображение получилось настолько убедительным, что многие ее поклонники и даже друзья не узнали в ней звезду.

Анастасия Каменских решила последовать примеру Веры Брежневой и тоже примерила на себя образ фантастической Лилу. Правда, немного видоизменив облик героини. На брюнетке вместо ярко-рыжих волос оказались белые локоны. А откровенный наряд спасительницы мира заменило черно-оранжевое платье мини.