Звездный стиль

«Мне нравится»: Каменских вслед за Брежневой примерила образ Лилу

Звезда заявила, что может быть страстной и огненной одновременно.

«Мне нравится»: Каменских вслед за Брежневой примерила образ Лилу
Анастасия Каменских. Фото https://www.instagram.com/kamenskux/

Буквально на днях Вера Брежнева удивила своих поклонников новым образом. На фотосессии знаменитая блондинка появилась с характерной стрижкой каре, ярким цветом волос и в облегающем одеянии. В облике звезды легко угадывался образ Лилу, героини небезызвестного фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

Преображение получилось настолько убедительным, что многие ее поклонники и даже друзья не узнали в ней звезду.

Анастасия Каменских решила последовать примеру Веры Брежневой и тоже примерила на себя образ фантастической Лилу. Правда, немного видоизменив облик героини. На брюнетке вместо ярко-рыжих волос оказались белые локоны. А откровенный наряд спасительницы мира заменило черно-оранжевое платье мини.

«Мне очень нравится сегодняшний образ Лилу. Я страстная, но вместе с тем обладаю тонкой и чувственной натурой. Могу быть романтичной и огненной одновременно. А вы какие?» — написала в своем блоге Каменских.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия КаменскихВера БрежневаЗвездный стильНастя Каменских
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мне нравится»: Каменских вслед за Брежневой примерила образ Лилу
Интересно?
Поделись с друзьями: