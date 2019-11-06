«Матрица», «Пятый элемент», «Райские холмы»: как фильмы рождают моду будущего

Дизайнеры часто ищут вдохновение в кинообразах, а режиссеры «заряжаются» творчеством модельеров разных времен и эпох. 7 ноября на российские экраны выходит фильм «Райские холмы», режиссер которого – Элис Вэддингтон – попыталась уловить главные тренды подиумов на десятилетия вперед.

Какие кинообразы уже повлияли на моду подиумов и улиц, продолжая вдохновлять современников, а каким только предстоит этот славный путь, рассказывает дизайнер Юлия Иванова.

«Райские холмы» (2019): викторианская эпоха, комиксы, цветы, сёдзё 90-х

Модный тандем: режиссер Элис Вэддингтон + дизайнер Лайа Колет

Главная героиня Ума (Эмма Робертс) однажды просыпается в «Райских Холмах» – престижном пансионе на уединённом острове. В школе, которой руководит Герцогиня (Милла Йовович), девушки из богатых семей воспитываются в духе непорочности и подчинения правилам, но однажды Ума увидит обратную сторону сказки…

Элис Вэддингтон создала историю, сочетающую фэнтези и костюмированную драму. Работая над визуальным рядом с командой дизайнера Лайи Колет, режиссер решила, что в кадре должны присутствовать цветы, и не только в декоративных целях – они несут смысловую нагрузку.

Женщины, «одетые» в маки, тюльпаны и розы, сами как будто становятся цветами, но хрупкость этих образов обманчива…

Для Герцогини дизайнеры соорудили потрясающие корсеты и широкополые шляпы в стиле XVIII века. Могут ли при таком соседстве украшать головы гостей на вечеринке пост-панковские головные уборы? Конечно, ведь главный тренд, который вряд ли сдаст позиции, – смешение стилей.

Работая над дизайном ночных сорочек для воспитанниц, дизайнеры обращались к образам японских Лолит и балерин Дега. Девушки выглядят ангелочками в белоснежных ночных сорочках и столь же ослепительных униформах, напоминающих викторианские корсеты.

Современные тренды декора, шляпы из прошлого, откровенно панковские украшения и сочетания фактур – в картине можно найти и отсылы к клипам 80-х, к компьютерным играм, к творчеству Александра Маккуина и Вивьен Вествуд.

Факт: потребовалось около 1600 метров ткани и труд более 200 швей, которые создавали костюмы вручную. Костюмеры привлекли к работе двух специалистов по 3D-печати, чтобы те создали ряд эксцентричных аксессуаров.

«Пятый элемент» (1997): чувственность, унисекс, эпатаж

Модный тандем: режиссер Люк Бессон + дизайнер Жан-Поль Готье

«Пятый элемент» вышел в 1997 году и практически сразу стал культовым. 954 костюма для фильма создал Жан-Поль Готье, без которого сложно представить современную моду.

Пространство далекого будущего, в котором происходит действие, позволило дизайнеру в полной мере проявить фантазию. Художник размыл грани между женской и мужской одеждой, что он не раз делал и в своих коллекциях.

Интерпретации леопардового комбинезона Криса Такера до сих пор гуляют по мировым подиумам. Юбка на мужчине – точь-в-точь, как на самом Готье, брутальный герой Брюса Уиллиса в обтягивающей оранжевой майке с вырезом на спине, свойственном больше женской одежде, – кутюрье открыто декларировал равенство полов.

Блистающая в великолепных костюмах в «Райских холмах» Милла Йовович запомнилась многим зрителям как раз по роли в «Пятом элементе».

Наряд ее Лилу был лишен футуристических элементов: появившись из инкубатора, она предстает в одеянии, словно созданном из бинтов. Костюм Зорга (Гэри Олдмен) имеет классический крой, но при этом выполнен из «футуристичных» материалов, напоминающих каучук, – тогда это было в диковинку, а сегодня норма для модной индустрии.

Факт: Тема наряда Лилу ярко транслировалась на подиумах. На показах Sonia Rykiel, Versace и Balmain в 2014-2015 годах появились модели одежды с использованием полос в стиле «Пятого элемента».

«Безумный Макс» (1979) и «Безумный Макс. Дорога ярости (2015): «креатив из ничего», панк, гранж

Модный тандем: режиссер Джордж Миллер + дизайнеры Норма Морисо (фильм 1979 года) и Дженни Биван (фильм 2015 года)

Действие картин сосредоточено вокруг магистралей, где после катастрофы цивилизации сохранилась жизнь.

Художник по костюмам первого фильма Норма Морисо вдохновлялась изделиями магазина кожаных изделий по соседству с ее домом в Сиднее, и создала то, что сейчас дизайнеры всего мира называют «креативной модой», буквально из ничего.

Мел Гибсон был единственным актером, которого облачили в кожаный костюм, остальные были в виниловых подделках, которые вскоре быстро вошли в моду.

В костюмах персонажей апокалиптического мира декорированные перьями массивные подплечники и шипы на одежде символизируют статус человека. Вскоре после выхода фильма эти элементы публика смогла увидеть и на подиумах.

Действие четвертого фильма о Максе – «Безумный Макс: Дорога ярости» –происходит в том же постапокалиптическом будущем, но спустя неопределенное время после событий предыдущих фильмов. На этот раз за работу взялась дизайнер Дженни Биван.

В наряде героя Тома Харди, заменившего в этом фильме франшизы Гибсона, мотоциклетная крутка, брюки и ботинки напоминали об облике главного персонажа прежних частей саги. Однако, появились и новые детали: вязаные нейлоновые браслеты, термофутболка с длинным рукавом, шарф для защиты от солнца и пыли, наборы ножей и игл в качестве аксессуаров.

Ключевая идея облика героини Шарлиз Терон – воительницы Фуриосы – отсутствие женственности и сила. Короткие волосы, бандаж, начисто лишающий актрису груди, и черная краска, покрывающая веки и лоб.

Мотивы образов этой ленты сегодня часто встречаются на подиуме в коллекциях молодых дизайнеров, которые за вдохновением обращаются к гранжу и панку.

Факт: если в фильме 1979 года костюмы, доведенные до панковского абсурда, понравились дизайнерам, но не привели в восторг американских киноакадемиков, то версия 2015 года была отмечена «Оскаром» именно за лучший дизайн костюмов.

«Бегущий по лезвию» (1982): смесь панк и японской моды

Модный тандем: режиссер Ридли Скотт + дизайнер Майкл Каплан

Художник по костюмам Майкл Каплан для создания нарядов главной героини, которая очень правдоподобна в будущем, черпала вдохновение в прошлом.

Костюмы с гипертрофированным плечевым поясом, выполненные из тканей различных оттенков, родились из смеси классического стиля, панка и японской моды.

Вместо того, чтобы наряжать персонажей будущего в «привычный» латекс, художник играет с цветом (например, светлые тона намекают на эмоциональность героини) и формами (влияние техники оригами прослеживается во всех костюмах).

Факт: В «Бегущем по лезвию» именно неключевые герои на улицах неонового Лос-Анжелеса одеты в «обычный» прозрачный пластик и лаковые ботфорты. Тем самым художник намеренно снижает ценность футуристических материалов в моде будущего.

«Матрица» (1999): новое рождение черного

Модный тандем: режиссеры Лана и Лилли Вачовски + художник Ким Баррет

Черный цвет всегда был в моде, но после выхода этого фильма пережил второе рождение.

Художник по костюмам Ким Баррет настолько выигрышно представил футуристические образы: черные гладкие плащи, блестящие туники и специально разработанные солнцезащитные очки, что только ленивый дизайнер не «прошелся» по этой истории.

Факт: Очки – главный аксессуар фильма. Исполнители главных ролей носят солнцезащитные очки, созданные на заказ для каждого из них. Мода будущего говорит с окружающими языком символов.

К слову: форма линз очков агентов и группы отступников отличается. Если у первых линзы очков прямоугольной формы, то у вторых – округлые. Это означает: отступники – настоящие люди, а агенты заодно с машинами.