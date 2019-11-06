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«Матрица», «Пятый элемент», «Райские холмы»: как фильмы рождают моду будущего

Дизайнеры часто ищут вдохновение в кинообразах, а режиссеры «заряжаются» творчеством модельеров разных времен и эпох. 7 ноября на российские экраны выходит фильм «Райские холмы», режиссер которого – Элис Вэддингтон – попыталась уловить главные тренды подиумов на десятилетия вперед.

«Матрица», «Пятый элемент», «Райские холмы»: как фильмы рождают моду будущего
Кадр из фильма "Матрица"

Какие кинообразы уже повлияли на моду подиумов и улиц, продолжая вдохновлять современников, а каким только предстоит этот славный путь, рассказывает дизайнер Юлия Иванова.

«Райские холмы» (2019): викторианская эпоха, комиксы, цветы, сёдзё 90-х

Модный тандем: режиссер Элис Вэддингтон + дизайнер Лайа Колет

Главная героиня Ума (Эмма Робертс) однажды просыпается в «Райских Холмах» – престижном пансионе на уединённом острове. В школе, которой руководит Герцогиня (Милла Йовович), девушки из богатых семей воспитываются в духе непорочности и подчинения правилам, но однажды Ума увидит обратную сторону сказки…

Кадр из фильма "Райские холмы"
Кадр из фильма «Райские холмы»

Элис Вэддингтон создала историю, сочетающую фэнтези и костюмированную драму. Работая над визуальным рядом с командой дизайнера Лайи Колет, режиссер решила, что в кадре должны присутствовать цветы, и не только в декоративных целях – они несут смысловую нагрузку.

Женщины, «одетые» в маки, тюльпаны и розы, сами как будто становятся цветами, но хрупкость этих образов обманчива…

Для Герцогини дизайнеры соорудили потрясающие корсеты и широкополые шляпы в стиле XVIII века. Могут ли при таком соседстве украшать головы гостей на вечеринке пост-панковские головные уборы? Конечно, ведь главный тренд, который вряд ли сдаст позиции, – смешение стилей.

Кадр из фильма "Райские холмы"
Кадр из фильма «Райские холмы»

Работая над дизайном ночных сорочек для воспитанниц, дизайнеры обращались к образам японских Лолит и балерин Дега. Девушки выглядят ангелочками в белоснежных ночных сорочках и столь же ослепительных униформах, напоминающих викторианские корсеты.

Современные тренды декора, шляпы из прошлого, откровенно панковские украшения и сочетания фактур – в картине можно найти и отсылы к клипам 80-х, к компьютерным играм, к творчеству Александра Маккуина и Вивьен Вествуд.

Кадр из фильма "Райские холмы"
Кадр из фильма «Райские холмы»

Факт: потребовалось около 1600 метров ткани и труд более 200 швей, которые создавали костюмы вручную. Костюмеры привлекли к работе двух специалистов по 3D-печати, чтобы те создали ряд эксцентричных аксессуаров.

«Пятый элемент» (1997): чувственность, унисекс, эпатаж

Модный тандем: режиссер Люк Бессон + дизайнер Жан-Поль Готье

«Пятый элемент» вышел в 1997 году и практически сразу стал культовым. 954 костюма для фильма создал Жан-Поль Готье, без которого сложно представить современную моду.

Пространство далекого будущего, в котором происходит действие, позволило дизайнеру в полной мере проявить фантазию. Художник размыл грани между женской и мужской одеждой, что он не раз делал и в своих коллекциях.

Кадр из фильма "Пятый элемент"
Кадр из фильма «Пятый элемент»

Интерпретации леопардового комбинезона Криса Такера до сих пор гуляют по мировым подиумам. Юбка на мужчине – точь-в-точь, как на самом Готье, брутальный герой Брюса Уиллиса в обтягивающей оранжевой майке с вырезом на спине, свойственном больше женской одежде, – кутюрье открыто декларировал равенство полов.

Блистающая в великолепных костюмах в «Райских холмах» Милла Йовович запомнилась многим зрителям как раз по роли в «Пятом элементе».

Наряд ее Лилу был лишен футуристических элементов: появившись из инкубатора, она предстает в одеянии, словно созданном из бинтов. Костюм Зорга (Гэри Олдмен) имеет классический крой, но при этом выполнен из «футуристичных» материалов, напоминающих каучук, – тогда это было в диковинку, а сегодня норма для модной индустрии.

Кадр из фильма "Пятый элемент"
Кадр из фильма «Пятый элемент»

Факт: Тема наряда Лилу ярко транслировалась на подиумах. На показах Sonia Rykiel, Versace и Balmain в 2014-2015 годах появились модели одежды с использованием полос в стиле «Пятого элемента».

«Безумный Макс» (1979) и «Безумный Макс. Дорога ярости (2015): «креатив из ничего», панк, гранж

Модный тандем: режиссер Джордж Миллер + дизайнеры Норма Морисо (фильм 1979 года) и Дженни Биван (фильм 2015 года)

Действие картин сосредоточено вокруг магистралей, где после катастрофы цивилизации сохранилась жизнь.

Художник по костюмам первого фильма Норма Морисо вдохновлялась изделиями магазина кожаных изделий по соседству с ее домом в Сиднее, и создала то, что сейчас дизайнеры всего мира называют «креативной модой», буквально из ничего.

Кадр из фильма "Безумный Макс. Дорога ярости"
Кадр из фильма «Безумный Макс. Дорога ярости»

Мел Гибсон был единственным актером, которого облачили в кожаный костюм, остальные были в виниловых подделках, которые вскоре быстро вошли в моду.

В костюмах персонажей апокалиптического мира декорированные перьями массивные подплечники и шипы на одежде символизируют статус человека. Вскоре после выхода фильма эти элементы публика смогла увидеть и на подиумах.

Кадр из фильма "Безумный Макс. Дорога ярости"
Кадр из фильма «Безумный Макс. Дорога ярости»

Действие четвертого фильма о Максе – «Безумный Макс: Дорога ярости» –происходит в том же постапокалиптическом будущем, но спустя неопределенное время после событий предыдущих фильмов. На этот раз за работу взялась дизайнер Дженни Биван.

В наряде героя Тома Харди, заменившего в этом фильме франшизы Гибсона, мотоциклетная крутка, брюки и ботинки напоминали об облике главного персонажа прежних частей саги. Однако, появились и новые детали: вязаные нейлоновые браслеты, термофутболка с длинным рукавом, шарф для защиты от солнца и пыли, наборы ножей и игл в качестве аксессуаров.

Ключевая идея облика героини Шарлиз Терон – воительницы Фуриосы – отсутствие женственности и сила. Короткие волосы, бандаж, начисто лишающий актрису груди, и черная краска, покрывающая веки и лоб.

Мотивы образов этой ленты сегодня часто встречаются на подиуме в коллекциях молодых дизайнеров, которые за вдохновением обращаются к гранжу и панку.

Кадр из фильма "Безумный Макс"
Кадр из фильма «Безумный Макс»

Факт: если в фильме 1979 года костюмы, доведенные до панковского абсурда, понравились дизайнерам, но не привели в восторг американских киноакадемиков, то версия 2015 года была отмечена «Оскаром» именно за лучший дизайн костюмов.

«Бегущий по лезвию» (1982): смесь панк и японской моды

Модный тандем: режиссер Ридли Скотт + дизайнер Майкл Каплан

Художник по костюмам Майкл Каплан для создания нарядов главной героини, которая очень правдоподобна в будущем, черпала вдохновение в прошлом.

Костюмы с гипертрофированным плечевым поясом, выполненные из тканей различных оттенков, родились из смеси классического стиля, панка и японской моды.

Кадр из фильма "Бегущий по лезвию"
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Вместо того, чтобы наряжать персонажей будущего в «привычный» латекс, художник играет с цветом (например, светлые тона намекают на эмоциональность героини) и формами (влияние техники оригами прослеживается во всех костюмах).

Кадр из фильма "Бегущий по лезвию"
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Факт: В «Бегущем по лезвию» именно неключевые герои на улицах неонового Лос-Анжелеса одеты в «обычный» прозрачный пластик и лаковые ботфорты. Тем самым художник намеренно снижает ценность футуристических материалов в моде будущего.

«Матрица» (1999): новое рождение черного

Модный тандем: режиссеры Лана и Лилли Вачовски + художник Ким Баррет

Черный цвет всегда был в моде, но после выхода этого фильма пережил второе рождение.

Художник по костюмам Ким Баррет настолько выигрышно представил футуристические образы: черные гладкие плащи, блестящие туники и специально разработанные солнцезащитные очки, что только ленивый дизайнер не «прошелся» по этой истории.

Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма «Матрица»

Факт: Очки – главный аксессуар фильма. Исполнители главных ролей носят солнцезащитные очки, созданные на заказ для каждого из них. Мода будущего говорит с окружающими языком символов.

К слову: форма линз очков агентов и группы отступников отличается. Если у первых линзы очков прямоугольной формы, то у вторых – округлые. Это означает: отступники – настоящие люди, а агенты заодно с машинами.

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«Безумный Макс: Дорога ярости»Бегущий по лезвиюМатрицаПятый элементРайские холмы
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«Матрица», «Пятый элемент», «Райские холмы»: как фильмы рождают моду будущего
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