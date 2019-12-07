Неожиданно: Каменских предстала с ярким цветом волос

Анастасия Каменских больше не состоит в группе с Потапом, но продолжает с ним работать как с продюсером. Ко всему прочему, в мае этого года они перестали скрывать свой роман и устроили пышную свадьбу в Киеве. Певица много путешествует, экспериментирует, выступая в стиле латино, исполняя треки на испанском языке. Также в последнее время артистка усиленно занимается спортом, работая над своей внешностью.

Более того, Каменских решила сменить имидж впервые за долгое время. Певица всегда ходила с длинными шоколадными волосами. Она позволяла себе только их выпрямлять, так как от природы у нее кудряшки. А накануне звезда всех удивила. На съемках украинского шоу «Х-Фактор» она предстала в новом образе. Настя перекрасила волосы в неожиданный цвет. Она предстала в алыми локонами, в тон которому подобрала алое кожаное платье по фигуре.

Потап один из первых отреагировал на новые фото артистки. Он оставил множество эмоджи в виде сердечек, намекая, что преображение ему понравилось. Поклонники и вовсе едва узнали Каменских с новым цветом волос. «Вам очень идёт», «Просто шикарна», «Тебе идёт такой цвет, ты тут прям очаровашка», «Ого, круто», «Какая красотка», «Не узнала», «Ты сногсшибательна», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что ранее Настя не раз в клипах демонстрировала разные образы, примеряя парики. На этот раз поклонники тоже заподозрили, что певица просто надела парик, но многие сошлись во мнении, что артистка могла перекрасить локоны, так как у нее видны темные корни.