Топурия подчеркнула «бесконечные» ноги мини-платьем и ботфортами

Кети Топурия является одной из самых модных певиц отечественной эстрады. Каждое появление девушки на публике привлекает много внимания. Стоит вспомнить только полупрозрачное платье солистки «А-студио», в котором она появилась на фестивале «Жара» в этом году. Не удивительно, что и дочка артистки Оливия тоже интересуется модой и одевается не менее стильно, чем ее мама. А в преддверии Нового года, звезда предстала в эффектном образе.

В соцсети Кети поделилась кадрами из новой фотосессии. Она облачилась в черное многослойное платье с глубоким декольте. Наряд скрыл часть фигуры певицы, но подчеркнул ее стройные и очень длинные ноги. К тому же, она дополнила образ ботфортами с открытым носком, показав алый педикюр. Вечерний макияж с акцентом на глаза и аккуратная прическа завершили образ. На другом фото Топурия высунула язык, продемонстрировав игривое настроение.

Артистка произвела настоящий фурор. Поклонники одарили ее сотнями комплиментов. «Бесконечные ноги!», «Стильная», «Это вау», «Космическое платье! Дизайнер Бичола — красавчик», «Чёрное облачко, классно», «Какая крутая», «Уххх ты!!! Стильно очень!», «Снежинка новогодняя… на утренник готова. Black Version», «Пугачёвой пойдёт такое платье, ее стиль», «Какие ноги» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Кети обрела новую любовь. После тяжелого расставания с рэпером Гуфом она повстречала дипломата Льва Деньгова. Вот уже несколько месяцев они строят отношения. Влюбленные познакомились с детьми друг друга и уже вместе ездили в путешествие. Топурия пока живет в доме с мамой, но планирует в скором будущем переехать в отдельное жилье.