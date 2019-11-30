Заигрывания на публике: Кети Топурия отправила любовное послание возлюбленному

Кети Топурия успела пережить развод с Львом Гейхманом и роман с рэпером Гуфом, который тоже завершился расставанием. Но не так давно певица обрела новую любовь. Она рассказала в интервью, что встречается с дипломатом Львом Деньговым. Отношения влюбленных настолько серьезные, что они познакомили друг друга со своими детьми. Напомним, что у солистки группы «А’Студио» есть дочь Оливия от бывшего мужа, а у ее нового избранника — дочь и сын от прошлых отношений.

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Так как Топурия вынуждена много гастролировать, то ей порой приходится проводить дни и даже недели в разлуке с Деньговым. Однако она без стеснения посылает ему любовные послания в соцсети. Так на днях она сняла совместное фото с возлюбленным, которое теперь стоит в рамке у нее дома. Артистка с помощью редактора добавила «влюбленное» сердце в середину кадра. Публичные заигрывания умилили пользователей Сеть.

К слову, в тот момент Кети только примерила дерзкий наряд, который состоял из откровенного топа и юбки. Она намекнула, что этот образ надела, чтобы привлечь внимание своего возлюбленного. Певица показала, как обычно готовится к появлению на сцене. макияж ей нанесла визажист Лена Мотинова. Она подчеркнула глаза звезды с помощью броского make up. Макияж идеально подошел к образу артистки.

Поклонники восхитились стилем певицы. Они одарили Топурию комплиментами. «Я не знаю, кто у нее стилист, но она всегда одевается богически хорошо», «С такой фигурой, как у Топурии, ее вообще сложно чем-либо испортить. Но наряды, правда, всегда подобраны удачно», «Просто шикарная женщина. И видно, что влюблена — глаза светятся, на лице улыбка», — написали подписчики. Многие даже не стали сомневаться, что образ певицы оценил и ее возлюбленный.