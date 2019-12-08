Модный конфуз: Топурия пришла на «Песню года» в «старом» платье

Как выяснилось, в этом наряде солистка группы «А-студио» уже появлялась на вечеринке телеканала «МУЗ-ТВ».

Солистка группы «А-студио» позировала на ковровой дорожке светского мероприятия в компании музыкантов коллектива. 33-летняя певица появилась на публике в мини-платье со шлейфом фисташкового оттенка и босоножках на каблуке. Однако на этот раз не обошлось без модного конфуза: Кети Топурия пришла на фестиваль «Песня года» в «старом» платье. Как выяснилось, этот же наряд поп-исполнительница надевала на вечеринку телеканала «МУЗ-ТВ» еще в прошлом месяце. Однако этот факт нисколько не смутил знаменитость, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

Примечательно, что в беседе с «Комсомольской правдой» дизайнер Ксения Князева уточнила, что Кети всегда выбирает графичные и элегантные образы. Кроме того, эксперт в сфере красоты подметила, что певица обладает собственным стилем и тонким вкусом.

К слову, на фестивале «Песня года» также были замечены: Филипп Киркоров, София Ротару, Таисия Повалий, Юлианна Караулова, Николай Басков, Лолита Милявская, Жасмин, Полина Гагарина, Ирина Аллегрова, Светлана Лобода и многие другие.

Поп-король сцены лично сопроводил Софию Ротару в ее гримерную после фотосессии на ковровой дорожке. Украинская исполнительница не захотела отвечать на вопросы журналистов. При этом народная артиста СССР лаконично подметила, что пребывает в отличном настроение. На «Песне года» она исполнила композиции из собственного репертуара, появившись перед многотысячной публикой в брюках свободного кроя и легкой черно-белой тунике.