НОВОСТИ

Модный конфуз: Топурия пришла на «Песню года» в «старом» платье

Как выяснилось, в этом наряде солистка группы «А-студио» уже появлялась на вечеринке телеканала «МУЗ-ТВ».

Модный конфуз: Топурия пришла на «Песню года» в «старом» платье
Кети Топурия (Фото: Globallookpress.com)

Солистка группы «А-студио» позировала на ковровой дорожке светского мероприятия в компании музыкантов коллектива. 33-летняя певица появилась на публике в мини-платье со шлейфом фисташкового оттенка и босоножках на каблуке. Однако на этот раз не обошлось без модного конфуза: Кети Топурия пришла на фестиваль «Песня года» в «старом» платье. Как выяснилось, этот же наряд поп-исполнительница надевала на вечеринку телеканала «МУЗ-ТВ» еще в прошлом месяце. Однако этот факт нисколько не смутил знаменитость, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

Примечательно, что в беседе с «Комсомольской правдой» дизайнер Ксения Князева уточнила, что Кети всегда выбирает графичные и элегантные образы. Кроме того, эксперт в сфере красоты подметила, что певица обладает собственным стилем и тонким вкусом.

Певица Кети Топурия и музыканты группы "А студио"
Кети Топурия появилась на фестивале «Песня года» в «старом» платье (Фото: Михаил Фролов/»КП»)
Певица Кети Топурия
В этом же наряде она позировала на вечеринке «МУЗ-ТВ» (Фото: Globallookpress.com)

К слову, на фестивале «Песня года» также были замечены: Филипп Киркоров, София Ротару, Таисия Повалий, Юлианна Караулова, Николай Басков, Лолита Милявская, Жасмин, Полина Гагарина, Ирина Аллегрова, Светлана Лобода и многие другие.

Поп-король сцены лично сопроводил Софию Ротару в ее гримерную после фотосессии на ковровой дорожке. Украинская исполнительница не захотела отвечать на вопросы журналистов. При этом народная артиста СССР лаконично подметила, что пребывает в отличном настроение. На «Песне года» она исполнила композиции из собственного репертуара, появившись перед многотысячной публикой в брюках свободного кроя и легкой черно-белой тунике.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стильКети Топуриякрасота вне возрастамода и стильПесня годаПолина ГагаринаТаисия Повалий
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Модный конфуз: Топурия пришла на «Песню года» в «старом» платье
Интересно?
Поделись с друзьями: