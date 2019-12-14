Лопырева вслед за Нюшей облачилась в откровенный леопардовый купальник

Виктория Лопырева стала мамой в феврале этого года. Она родила сына Марка Лео в Майами. Там она и находилась первые месяцы после родов, привыкая к новому статусу, и пытаясь вернуться в форму. Отцом ребенка оказался бизнесмен Игорь Булатов. Летом в день рождения модель получила предложение руки и сердца, а в конце ноября влюбленные тайно расписались в ЗАГСе и отметили это в тесном семейном кругу.

Сейчас, как и планировали, молодожены отдыхают на Мальдивах. Пара остановилась в люксовом отеле. Первым делом блондинка устроила фотосессию на побережье. Она предстала в пикантном купальнике с боками в сеточку. Виктория похвасталась подтянутой фигурой. По всей видимости, в номере отеля она проводит мало времени, предпочитая загорать и купаться.

На другом фото Лопырева позировала на необычной лежанке, приняв соблазнительную позу. Она переоделась в более откровенный купальник с глубоким декольте и с леопардовым принтом. На этот раз стало отчетливо видно, что девушка похудела и вернулась в форму. Поклонникам модель призналась, что весит 55 килограммов при росте 177 сантиметров. Многие одарили ее комплиментами. «Ах, какая женщина», «Идеальная», «Самый красивый ангел небес. Ты чудо», «Господи, как можно быть такой идеальной», — стали писать пользователи.

Примечательно, что на днях подруга Виктории, певица Нюша, тоже поделилась снимком, на котором предстала в леопардовом купальнике. Артистка стала мамой на несколько месяцев раньше модели. Они много общаются на счет детей и делятся друг с другом опытом. Певице тоже удалось быстро вернуться в форму. Однако фанаты пока не привыкли к тому, что молодая мама продолжает облачаться в откровенные наряды.